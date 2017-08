Nog één week! Naast de straffe concerten mag het publiek zich opnieuw opmaken voor een portie verrassende randanimatie, een uitgelezen selectie van veelkleurige foodstands -en trucks en vanzelfsprekend de Dranouterse 'couleur locale'!

PROEVEN & SMAKEN

Wist je dat je tijdens Festival Dranouter kan proeven van méér dan 100 gerechten? Er is voor elk wat wils! Zowel vleeseters, vegetariërs als veganisten komen ruimschoots aan hun trekken… Je kan een vers gesneden frietje combineren met een premium meat burger of chiliburger. Liever een ribbetje of stukje côte à l’os op de barbecue? Mag het pasta zijn, een Thaise curry of wat groentjes in de wok? Mmm, nacho’s met verse kaassaus, Tex-Mex, een stukje roodbaars met frisse groenten, pizza gebakken op hout, ovenkoek, pita, falafel, wrap of zo’n lekkere gehaktbal van Balls & Glory? Al zin in een dessertje of tussendoortje? Laat je verleiden tot tiramisu, een puntzak aardbeien of ander stuk vers fruit, frozen yoghurt, pannenkoek op grootmoeders wijze, en ga zomaar door. Ben je allergisch voor bepaalde voedingsstoffen, ben je bijvoorbeeld lactose intolerant of moet je glutenvrij eten? Ook dat is geen probleem! Voetjes onder tafel en smakelijk!

Ontdek de drank -en foodzones op het terrein via deze handige plattegrond!

TICKETUPDATE & COMFORT ZONE

De reguliere ticket voorverkoop stopt op woensdag 2 augustus om 23u59. Vanaf dan hanteren we kassaprijzen.

Tickets zijn te koop via www.festivaldranouter.be

