Een heel klein beetje water, maar dat namen we voor lief op deze eerste Suikerrock dag. Wat stelden we vast? Een lekker volle markt, heerlijke foodgeuren die zich gezellig vermengden met de gitaarpatronen van Black Box Revelation, met een vers gekapte drummer en een meneer Paternoster met flink wat duiveltjes aan boord. Neil Young’s ‘Heart of gold’ klonk zelden zo rauw en vol als deze vrijdagavond. Echt wel een hoogtepuntje.

Traag op gang komen hoefde ook al niet, dat stelde presentatrice Ilse Liebens bij de eerste aankondiging van de dag. Equal Idiots tapten uit vaatjes garage, vunzige rock’n roll, wat ze illustreerden met veel gegesticuleer en bekkengetrek. Fijne jonge honden, een droom om zo een Suikerrock editie te laten openen.

Iggy Pop, was een held op een podium, hij sloot de eerste dag af met een bombardement van sentiment en bravoure. De wereldberoemde gebruinde huid breed tentoonstellend aan een zinderende Tiense Markt. Maar we noteerden zeker ook een zeer interessante set van Rival Sons die een vol uur de geest uit de fles lieten met een lekker met American spirit(s) doordrenkt, zeer gesmaakt optreden.

De Suikerrock vrijdag mag altijd een beetje harder, kwestie van goed op gang te komen. Op de Veemarkt bouwden we een feestje, maar dat doen we atijd daar, met de winnaars van de Suikerrock dj contest en Jan Vervloet. Morgen staat daar radiolegende Gust De Coster samen met Dirk Stoops, de resident Suikerrock dj dat stukje van de Tiense binnenstad vol stoom te blazen. De mainstage mag dan vollopen voor o.a. Coely, Tinie Tempah, Bazart en Lost Frequencies.

Auteur: Persbericht - Foto: logo