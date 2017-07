Verrassing alom gisterenavond in Kusttheater ’t Colisée tijdens de zomershow van zanger-entertainer Luc Caals die luistert naar de naam ‘Den Bolle en de Beautiful’. Romeo Chris Van Tongelen zat met enkele vrienden en vriendinnen in de zaal te genieten van de zomershow van Luc Caals, toen er iets heel verrassend op hem afkwam………

De zomershow ‘Den Bolle en de Beautiful’ kreeg gisteren vrijdag 28 juli, in vergelijking met de shows op andere dagen, wel een extra en verrassende wending. Net als alle andere shows stond Luc Caals ook vrijdagavond op de bühne van het Kusttheater ’t Colisée samen met Alexander Metselaar, Saskia Debaere, Liesbeth Roose, het ballet en de LC Band onder leiding van Steven Mintjens; toen het de beurt was aan gastvedette Ronn Moss, beter bekend als Ridge van The Bold and the Beautiful.

Ludiek interview

Ronn Moss trakteerde het publiek o.a. op twee schitterende medleys en na de pauze werd hij op een ludieke manier geïnterviewd door gastheer Luc Caals, himself.

Het publiek dat met volle teugen smulde van deze unieke zomershow, kreeg vrijdagavond wel iets heel exclusief te zien. In de zaal zat Chris Van Tongelen van De Romeo’s, toen Ronn Moss plots aankondigde dat zijn goede vriend Chris aanwezig was, en vroeg prompt om samen een duet te zingen.

Chris - in vrijetijdskledij – was zelf verrast, kon niet neen zeggen en stapte naar het podium, waar ze samen de wereldhit uit 1958 van de Everly Brothers: Bye Bye Love zongen. Het publiek ging uiteraard uit zijn dak en zong het refrein luidkeels mee. Na de show zei Chris dat dit scenario helemaal niet was voorzien. En dat zag ook het aanwezige publiek, want Romeo Chris Van Tongelen, moest op het podium even spieken op de iPad van Ronn, om de tekst van het liedje correct te kunnen meezingen. Na afloop vonden de vele aanwezigen dat dit duet een meerwaarde gaf aan de show. Sommigen opperden zelfs dat er iedere show zo’n verrassing mocht opduiken.

Explosieve show gekruid met tophumor

Wie een gezellig avondje uit wil beleven, zijn zorgen opzij wil zetten en zijn lachspieren aan het werk wil zetten, moet beslist deze werkelijk unieke show van Caals gaan zien. Het loont werkelijk meer dan de moeite.

Voor het filmpje klik op deze link: https://youtu.be/0dSAzQjnT_o

Praktisch

Waar : Kusttheater ’t Colisée

Kerkstraat, 27 te 8370 Blankenberge.

Wanneer : ZA 29 juli 2017 VAN 20:30 TOT 23:00, MA 31 juli 2017 VAN 14:30 TOT 17:00, VR 4 augustus 2017 VAN 20:30 TOT 23:00, ZA 5 augustus 2017 VAN 20:30 TOT 23:00, MA 7 augustus 2017 VAN 14:30 TOT 17:00, VR 11 augustus 2017 VAN 20:30 TOT 23:00, ZA 12 augustus 2017 VAN 20:30 TOT 23:00, MA 14 augustus 2017 VAN 14:30 TOT 17:00, VR 18 augustus 2017 VAN 20:30 TOT 23:00, ZA 19 augustus 2017 VAN 20:30 TOT 23:00, MA 21 augustus 2017 VAN 14:30 TOT 17:00, VR 25 augustus 2017 VAN 20:30 TOT 23:00 en ZA 26 augustus 2017 VAN 20:30 TOT 23:00.

Prijs : 29 euro

Reservatie: 050 70 81 98 – info@kusttheater.com – www.kusttheater.com .

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren