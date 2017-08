Feest zou het worden vandaag, wel, feest werd het met een Coely die uitverkocht Suikerrock helemaal liet ontbranden, en, sorry maar dat mogen we zeggen, ze deed dat groots! Zij stond op de planken, zij had die schitterende band bij die jullie tenen masaal lieten krullen van puur genot. Coely was heerlijk, zoet als een Suikerrock-bol en legde een comfortbodempje zoals enkel een Suikerrock pannenkoek dat kan.

Jonge helden zagen we ook vandaag, The Lighthouse en Tout Va Bien deden precies wat we van hen verachtten, het Tiense publiek op het juiste been zetten om het feest te laten losbarsten. Dat gebeurde helemaal bij Tinie Tempah, die de hele markt liet armzwaaien, enkel gewapend met een forse bus deodorant, een gouden microfoon en een magistrale dj.

“Zullen we dan maar even de Tiense markt helemaal inpakken?” dachten die van Bazart nadien. Lukte moeiteloos, ze hadden een seconde of tien nodig ongeveer. Een deinende zingende mensenzee is het gevolg. Ook hier weer, net zoals gisteravond met Iggy Pop, niet even ‘inpakken en wegwezen’, maar een optreden met hart en ziel.

Nog niet uitgefeest dachten we na Bazart. En nee hoor, dat waren jullie nog lang niet blijkbaar, Gust De Coster en Dirk Stoops lieten de Veemarkt zinderen, en Lost Frequencies deed nog eens losjes over op de mainstage. Een mixed audience, jong en oud door elkaar, want de leeftijdscategoriën waren voor een keer niet aan een podium gebonden. Alles kon en mocht even. Losgaan, en dat deed u vandaag. Morgen mag dat nog eens, met de fabuleuze Zucchero en de laatste electrische Status Quo bv.

Auteur: Persbericht - Foto: logo