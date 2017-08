Afgelopen woensdagavond zag een tot de nok gevuld Casino Kursaal van Oostende (meer dan 2000 muziek- en dansliefhebbers), de première van de voor mij althans – op enkele kleinigheden na –meest explosieve en wervelende musical: ‘Footloose’, dat het Kursaal op z’n grondvesten liet daveren.

De opvolger van onder meer Evita, Mamma Mia en Dirty Dancing, vorig jaar goed voor zo’n 20.000 bezoekers, lost op enkele kleine details na, alle verwachtingen in. De 19-koppige cast danste, zong, musiceerde en acteerde meer dan twee uur lang op topniveau: energierijk, dynamisch, sprankelend en vooral heel explosief.

Bekend Vlaanderen onder de indruk

De Koningin der badsteden werd afgelopen woensdagavond overspoeld door Bekende Vlamingen die met z’n allen voor geen geld ter wereld de première van 'Footloose, The Musical' wilden missen.

Een unieke show, want voor het eerst in Engelstalige versie in ons land te bewonderen. Het spektakel is gebaseerd op de gelijknamige film met Kevin Bacon en vertelt het verhaal van de tiener Ren die na de dood van zijn moeder van Chicago naar Bomont verhuist. Ren is bezeten door muziek en dansen, maar dat is echter in Bomont verboden. Dominee Moore is er tegen omdat zijn zoon na een nachtje fuiven is omgekomen in een ongeval. Ren blijft echter volhouden en wil de dominee overtuigen een dansavond te organiseren, maar of hij hierin zal slagen zal je vanaf nu moeten komen ontdekken in het Kursaal van Oostende.

‘Het Kursaal houdt tradities in ere en brengt de originele Engelstalige versie met vertalingen via projectie in het Nederlands en het Frans. Maar daar wringt een eerste schoentje. Wie het Engels niet of onvoldoende machtig is moet voortdurend kijken naar de projectieschermen die aan de zijkant van het podium ophangen. Maar wanneer je daar gebruikt van maakt, mis je helaas veel van het spektakel op het podium. De projectieschermen hangen mijn inziens verkeerd, maar de vraag is…. Is het überhaupt mogelijk ze een andere plaats te geven zodat je van de show zelf niets moet missen? Ook het begin van een zin die op het projectiescherm verschijnt, is niet altijd vanaf de eerste letter leesbaar. Daar zou toch iets moeten aan gedaan worden.

Ander punt is de belichting op de bühne! Ook hier is nog werk aan de winkel, want wanneer de acteurs en actrices in groep links of rechts het podium inpalmen, dan zijn er twee hun gezicht zeer goed zichtbaar en herkenbaar, maar van de andere twee personages zie je de gezichten nauwelijks. En dat is spijtig want……

De musical brengt heerlijke livemuziek met wereldhits zoals 'Holding Out for a Hero', 'Almost Paradise', 'Let’s Hear it for the Boy' en natuurlijk het onvergetelijke 'Footloose'. De muziek wordt live gespeeld door de acteurs op het podium, wat de spektakelwaarde alleen maar kracht bijzet.

Ook in het Kursaal werd er door Bekend Vlaanderen volop genoten. Onder andere Stany Crets en vriendin Ann Van Den Broeck, zangeres Loes Van den Heuvel, Noa Neal, Rani De Coninck en Jan Schepens waren onder de indruk van het hele gebeuren.

Jan Schepens: “Ik vond de voorstelling geweldig. Ik had de voorstelling in Londen gezien en wist wat me te wachten stond, maar ze hebben me nu echt extra overdonderd. De cast heeft nog veel meer energie gegeven dan in Londen. Ze spelen alles zelf, zingen alles live, acteren op topniveau, ja…… het is effenaf fantastisch.”

“Ik deel wel een beetje uw mening wat de belichting betreft, dit kan beter, maar ik heb horen zeggen dat de cast pas laat deze namiddag is toegekomen en ze amper tijd hadden om te soundchecken en een light up te doen van de belichting. Maar er zijn nog voorstellingen genoeg om daar een mouw aan te passen. We gaan daarover niet zeuren, want al de rest was fantastisch en het licht verbleekt wel door de sublieme acteerprestaties.”, besluit Jan Schepens die deze week begint met de repetities van de musicalkomedie ‘Kiss Me, Kate’ waarin hij vanaf 18 augustus op het Donkmeer in Berlare, de rol van Fred Graham / Petruchio voor zijn rekening neemt. “In oktober beginnen we dan de repetities voor De Kleine Zeemeermin, een productie van Marmelade.”

Ook Rani De Coninck was na afloop wild enthousiast net als zangeres Loes Van den Heuvel. “De acteerprestaties zijn buiten alle verwachtingen. Ik weet echt niet wie het beter zou kunnen”, vertelde Rani al aan de pauze. “Het is dankbaar als je zo’n kans aangeboden krijgt. Dan grijp je die met beide handen en leg je als acteur en/of actrice heel je hart en ziel in. En het resultaat van dat harde werk zie je hier vanavond. Gewoonweg fantastisch”, vertelde Carmen Waterslagers na afloop.

Wie de voorstelling ook gigantisch goed vond was zangeres en Fox-presentatrice Noa Neal hier op de foto in actie met vriend Dominic op de Rode Loper, voor aanvang van het event. “Noah vond evenzeer dat iedereen op een zeer hoog niveau danste, zong en de instrumenten bespeelde. Het moet leuk zijn om in zo’n productie te mogen staan”, liet ze zich nog ontvallen. Noa Neal is al bijna een jaar single, na haar relatiebreuk met Frank Molnar, maar heeft sinds kort een nieuwe relatie. Dominic hier op de foto is nu de man van haar leven. We wensen het jonge stel dan ook een dikke proficiat en een mooie toekomst toe.

Voor het eerst op Europese vaste land

De Britse cast doet de Koningin der Badsteden aan en zorgt daarmee meteen voor een primeur, want het verlaat voor het eerst het eiland en brengt deze prachtige unieke romantische productie voor het eerst naar het Europese vasteland. Tal van Bekende Vlamingen onder wie Sandra Bekkari, Stany Crets, Wendy Van Wanten en Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte trokken hun dansschoenen aan.

Info en tickets

In totaal zijn er veertien shows in de originele Engelstalige versie. Je kunt nog tot en met 6 augustus naar dit prachtig opwindend dans- en zangspektakel gaan kijken.

Meer info is te vinden op de website www.kursaaloostende.be . Tickets kosten € 69 - € 64 - € 54 - € 44 en kunnen aangekocht worden via www.sherpa.be of via 070 22 56 00 (max € 0,30 / min) of ten slotte nog via Box Office Toerisme Oostende.

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren