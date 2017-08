Een aandachtige toeschouwer afgelopen woensdag op de première van de musical Footloose in het Kursaal van oostende, was acteur en musicalster Jan Schepens (46). Wij van Mediawatchers/Zangtalent, vroegen aan Jan, welke grote ultieme droom hij graag nog gerealiseerd zou willen zien. En weet je wat….. De echtgenoot van Katja Retsin gaf tot nu toe zijn goed bewaard geheim spontaan aan onze journalist prijs.

“Grappig dat je dat nu net vraagt”, steekt Jan van wal, die trouwens de musical steengoed en fantastisch vond. “Ik droom er al jaren van om ooit eens op een podium te staan in Londen of ergens in Engeland, om te zingen en te acteren in een of andere musical. “Dat zou pas echt leuk, want een van mijn dromen is ook eens een rol van dominee te mogen spelen en de rol van dominee Moore, vertolkt door Reuven Gershon, is volgens mij, perfect op mijn lijf geschreven. Ik denk dat ik de juiste leeftijd heb en de juiste stem om die rol waar te maken en perfect neer te zetten”, aldus Jan Schepens. “

“Ja, ik ga daar bij gelegenheid eens achteraan. Je weet nooit dat zij in Engeland gaan toeren of deze productie in Londen brengen en op zoek zijn naar acteurs. Ik wil zeer graag aan een casting meedoen, als die gelegenheid zich aandient want in Londen of in Engeland op een podium staan is echt de max!”

“ Wat kan er leuker zijn dan te mogen zingen, dansen en acteren dan in een land als Engeland, die voor het Europese vaste land met het West End in Londen, toch internationaal bekend is en het mekka is van de musical. Zingen, dansen en acteren is al geweldig, maar dan daar en alles nog in de Engelse taal mogen zingen, dat is de max”, zo bekende Jan doodeerlijk.

En wij kunnen dat alleen maar beamen, want op West End stonden toch alle grote musicalproducties zoals onder andere Hair, Cats, Les Misérables, Evita, Phantom of the Opera, Aïda, The Lion King, Chicago en Wicked; op het menu.

Belichting allesbehalve goed

Jan Schepens: “Ik vond de voorstelling geweldig. Ik had de voorstelling in Londen gezien en wist wat me te wachten stond, maar ze hebben me nu echt extra overdonderd. De cast heeft nog veel meer energie gegeven dan in Londen. Ze spelen alles zelf, zingen alles live, acteren op topniveau, ja…… het is effenaf fantastisch.”

We vroegen aan Jan als kenner, ook eerlijk naar zijn mening wat de belichting betrof, want die vond ik ondergetekende althans niet goed. Ze liet voor dergelijke productie, mijn inziens veel te wensen over. “Ik deel ook wel een beetje uw mening en bezorgdheid wat de belichting betreft, dit kan inderdaad beter”, klinkt het ook bij Jan. “Maar, en ik zoek naar geen verontschuldigingen voor dit euvel, heb horen zeggen dat de cast pas laat deze namiddag is toegekomen en ze amper tijd hadden om te soundchecken en een light up te doen van de belichting. De productie staat vermoedelijk nog niet helemaal op punt. Er zijn echter nog voorstellingen genoeg om daar een mouw aan te passen. We gaan daar niet over zeuren, want al de rest was fantastisch en het licht verbleekt wel door de sublieme acteer- en speelprestaties.”, besluit Jan Schepens die deze week begint met de repetities van de musicalkomedie ‘Kiss Me, Kate’ waarin hij vanaf 18 augustus op het Donkmeer in Berlare, de rol van Fred Graham / Petruchio voor zijn rekening neemt. “Het wordt een musicalkomedie, eentje om te lachen dus, wat niet zo vaak gebeurd. De mensen moeten dus zeker komen kijken.”

“En in oktober beginnen dan de repetities voor De Kleine Zeemeermin, opnieuw een grote productie van het Belgische productiehuis Marmalade, naar analogie met ‘Beauty and the Beast’, in een regie van Frank Vanlaecke. En dat wordt beslist een heel bijzondere voorstelling en zeker iets speciaals om naar uit te kijken”, besluit Jan Schepens.

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren