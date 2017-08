Een nieuwe maand, een nieuwe locatie, een nieuwe gastheer (Xander De Rycke), een nieuwe expert (Patrick Duynslaegher), drie nieuwe Bekende Filmfans en drie nieuwe topfilms. Maar verder blijft alles bij het oude in Cinema Canvas in Leuven: drie sfeervolle filmavonden in een bijzondere setting, meer bepaald Hal 5 in de vroegere Centrale werkplaatsen van de spoorwegen in Kessel-Lo. Ambiance gegarandeerd met een hapje en een drankje in het gezelschap van gelijkgestemde filmliefhebbers.

Comedian en filmoholic Xander De Rycke maakt in Leuven zijn debuut als gastheer van Cinema Canvas.



Hij presenteert er drie straffe en heel diverse films, gekozen door bekende cinefielen:



Woensdag 2 augustus: Donnie Darko - De keuze van Jonas Govaerts





Donderdag 3 augustus: Casablanca - De keuze van Steven De Foer





Vrijdag 4 augustus: Dog Day Afternoon - De keuze van Robin Pront



De gasten leiden hun keuzefilm telkens in, samen met Xander De Rycke en een andere filmexpert.

De film en het gesprek vooraf zijn ook te zien op Canvas en www.vrtnu.be.

De toegang is gratis, maar je moet wel reserveren via www.canvas.be. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

