Drie dagen lang was Tienen weer de meest gezelligste binnenstad van Vlaanderen. Drie dagen lang serveerden we drinks, great food, veel muzikale sweetness en een enorm aantal heerlijke vibes.

Fantastische herinneringen zullen na dit laatste, ultrazoete juliweekend opnieuw heel lang blijven hangen: niet alleen aan de nu al vermaarde Suikerrock-bol maar zeker aan de indrukwekkende fijnproevers-optredens van Status Quo, Coely, Bazart, Iggy Pop, Lost Frequencies en Zucchero, om er maar een aantal te noemen.

Ook deze editie was muzikaal weer een driedaagse voltreffer in diverse genres. De vrijdagavond was een vette suikerspin van rock ’n roll lekkers – en de kasseien daverden dat het een zoete lust was. Op zaterdag voegden de verschillende headliners elk op hun manier een geheel eigen, nieuwe dimensie toe aan de term lekkernij. Op en top delicieus, op alle vlakken!

Onze familiedag, zondag, blijft synoniem met lekkers voor klein en groot, maar dan in aangename gezinsverpakking. Soulsister kwam na dertig jaar nog eens tonen wat ‘live’ écht betekent. Status Quo zie je nooit nog zoals op zondagavond in Tienen – écht de aller, allerlaatste keer full electric. En Zucchero, tja, wat kan je aan die naam nog toevoegen…Het was groots.

De Grote Markt stond elke dag vol superenthousiaste bezoekers van ver buiten Tienen. De extra veiligheidsmaatregelen die Suikerrock dit jaar nam, zorgden opnieuw voor een vlekkeloze editie in heel het centrum. Een zomerzoet festivalgevoel en ideale beleving in een veilige omgeving: Suikerrock bewijst na al die jaren nog altijd dat het perfect mogelijk is in een overvol stadscentrum.

Suikerrock heeft na 31 jaar perfect begrepen op welke manier de moderne festivalganger een lang weekend wil beleven en proeven. Het uitgebreide aanbod in de Foodtruck Corner was opnieuw een voltreffer: lange rijen hongerigen op zoek naar lekkers uit heel de wereld. Het was opnieuw extreem moeilijk om te weerstaan aan al die overheerlijke geuren, kleuren en smaken.

Volgend jaar gaan we de lat opnieuw een stukje hoger leggen. Heel snel beginnen we met de voorbereidingen daarvoor: Dus hou onze site in de gaten want onze nieuwe ideeën om u volgend jaar opnieuw tot zoete zonde te verleiden, spoken nu al door ons hoofd. Noteer nu alvast het laatste weekend van juli 2018 - 27, 28 en 29 juli 2018 in je agenda!

Auteur: Persbericht - Foto: logo