De Britse Vogue bestaat 100 jaar. Het blad werd opgericht in 1916 en is daarmee één van de oudste en meest glamoureuze modebladen ter wereld. Voor veel fashionista’s is het magazine dé absolute modebijbel: het is toonaangevend, bepaalt de trends en kan modeontwerpers maken of kraken. Negen maanden lang kreeg een reportageploeg van de BBC voor het eerst exclusief toegang achter de schermen bij de grootste mode-events van Vogue en tijdens fotoshoots met iconen als Kate Moss. Dinsdag 1 en donderdag 3 augustus stelt Julie Colpaert de tweedelige reportage voor in Telefacts Zomer.

Vogue-hoofdredactrice Alexandra Shulman is één van de machtigste vrouwen in de mode-industrie. Ze is kind aan huis bij de royals, wordt op handen gedragen door monumenten als Karl Lagerfeld en mag supersterren als Kate Moss en Victoria Beckham tot haar persoonlijke vriendenkring rekenen. Samen met haar team bepaalt deze gehaaide zakenvrouw wat wereldwijd hot is. Het jubileumnummer voor de 100ste verjaardag van het magazine moet perfect zijn. Shulman: “Dit nummer zullen ze bewaren. Het is een historisch document, een collector’s item. Ooit zal het een paar honderdduizend pond waard zijn.”

Voor Shulman is het essentieel om de concurrentie steeds een stap voor te blijven, en voor de honderdste verjaardag van Vogue houdt ze daarom een serieuze verrassing achter de hand: niemand minder dan Kate Middleton, de hertogin van Cambridge en echtgenote van Prins William, wordt het gezicht van de feesteditie. “Mijn redactiechef Fran wist ervan en Rosie, die alles voor de fotoshoot in gereedheid moest brengen. En Lucinda, want zij moest de styling doen. Lange tijd waren zij de enigen die op de hoogte waren.”



