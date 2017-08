Morgen, op woensdag 2 augustus 2017, speelt Club Brugge zijn terugwedstrijd tegen Istanbul Başakşehir in de derde voorronde van de UEFA Champions League. De heenwedstrijd in het Jan Breydelstadion eindigde op 3-3. Kan blauw-zwart zich plaatsen voor de Play-Offs van de Champions League? De wedstrijd is morgen live te volgen bij Q2, op www.Q2.be en via de Q-app vanaf 19.30.

Kersvers trainer Ivan Leko moet alles uit de kast halen tegen het sterke Başakşehir, want bij winst stoot Club Brugge door naar de Play-Offs van het prestigieuze toernooi. Sevilla, Napoli, Liverpool zijn daar hun mogelijke tegenstanders, maar ook Dinamo Kiev en AFC Ajax maken nog kans indien zij zich in de derde voorronde kunnen kwalificeren. Als de Bruggelingen worden uitgeschakeld, krijgen ze een herkansing in de Play-Offs van de Europa League.

Ivan Leko, trainer Club Brugge: “We willen dominant spelen, initiatief nemen en aanvallend voetbal brengen, en dat was tijdens de match van vorige week ook merkbaar. Jammer genoeg gaven we het toen na de rust uit handen. Het wordt moeilijk, maar in voetbal kan alles. Morgen wordt het een totaal andere wedstrijd.”

Peter Morren en Gilles De Bilde zorgen in Istanbul voor het wedstrijdcommentaar. Tom Coninx ontvangt analisten Jan Boskamp en Marc Degryse in de studio voor een uitgebreide analyse van de wedstrijd.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ISTANBUL BASAKSEHIR - CLUB BRUGGE

OP WOENSDAG 2 AUGUSTUS 2017 OM 19.30

LIVE BIJ Q2, OP WWW.Q2.BE EN VIA DE Q-APP

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2