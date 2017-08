Het concert van Gers Pardoel op zaterdag 17 maart in de Lotto Arena is amper een maand na de aankondiging, op enkele staanplaatsen na, zo goed als uitverkocht. Daarom geeft de sympathieke Nederlandse rapper een extra optreden, op zondag 18 maart om 19 uur, in dezelfde zaal.



“Gers Pardoel zag in Vlaanderen zijn populariteit toenemen door zijn deelname aan het programma Liefde voor muziek”, schreven we bij de aankondiging van het eerste concert. Dat blijkt een understatement van jewelste, want in slechts vier weken gingen bijna alle kaarten voor zijn grote arena-optreden in Antwerpen de deur uit.



Gers Pardoel werd eind 2009, begin 2010 zowel in Nederland als in Vlaanderen bekend door zijn succesvolle samenwerking met The Opposites op de single ‘Broodje Bakpao’. Daarna scoorde hij ook bij ons hoog met de singles ‘Ik neem je mee’ (2011), ‘Bagagedrager’ (2012, met Sef) en ‘Louise’ (2014), in de Ultratop telkens goed voor een top 10-notering, en zijn albums ‘Deze wereld is van jou’ (2011) en ‘De toekomst is van ons’ (2014).



Gers werd een graag geziene gast op menig zomerfestival en zijn succes op de Vlaamse podia bleef ook bij televisiemakers niet onopgemerkt. Zijn uitnodiging om deel te nemen aan het derde seizoen van het vtm-programma ‘Liefde voor muziek’ was dan ook een terechte keuze. Dat het succes zo overweldigend zou zijn, had echter niemand durven te dromen. Mee door zijn ontwapenende glimlach en zijn opzwepende covers van de hits van de andere deelnemers werd Gers dé absolute revelatie van het programma. Met ‘Boeng’ gaf hij een eigen draai aan Natalia’s ‘Boom!’. Zijn versie van K3’s ‘Wanneer zie ik jou dan terug?’ raakte niet alleen bij Josje Huisman de gevoelige snaar. ‘Helemaal alleen’ van Isabelle A werd een beklijvend rapnummer en met zijn Nederlandstalige rapversie van Lady Linn’s ‘A Love Affair’ blies Gers iedereen omver. Bart Peeters’ emotionele nummer ‘Hemel’ werd een rapsong met een al even krachtige boodschap. Gers toverde ‘Anne’, de Clouseau-hit bij uitstek, om tot een nog grotere oorwurm. En bij de voorlaatste aflevering maakte hij indruk met ‘Zo bijzonder’, zijn van Nederlandse tekst voorziene versie van het tekstloze nummer ‘Million Voices’ van de Zweedse dj Otto Knows.



Na een denderende theatertournee in het voorjaar en met al deze hits onder de arm hoeft het niet te verbazen dat Gers nu zijn plaats inneemt op de heel grote podia. Hij was al ‘hot’ in Vlaanderen, na ‘Liefde voor muziek’ brengt hij nu iedereen aan de kook. Dat doet hij ook tijdens zijn tweede concert in de Lotto Arena, op zondag 18 maart. "Dit concert vangt aan om 19.00 uur, zodat de concertgangers niet al te laat terug naar huis kunnen keren en blijgezind de nieuwe werkweek kunnen aanvatten", zegt organisator Jan Van Esbroeck van PSE-Belgium met een knipoog.



Natuurlijk is ook Gers zelf bijzonder enthousiast over dit tweede concert: "Ik ben echt dankbaar dat het eerste concert bijna is uitverkocht. Ik had het echt niet verwacht. Dit overtreft werkelijk mijn dromen. Ik ben niet alleen dankbaar dat we dit tweede concert mogen geven, we gaan ook ons best doen om een zo tof mogelijk en spectaculair optreden neer te zetten voor al die fans in de Lotto Arena!"



Snel reserveren is de boodschap, want verwacht wordt dat ook dit concert heel snel zal uitverkopen.

GERS PARDOEL – Lotto Arena, op zaterdag 17 maart om 20 uur (uitverkocht) en (extra concert) op zondag 18 maart om 19 uur. Kaarten kosten 24, 29, 34 en 39 euro en zijn verkrijgbaar via Tele Ticket Service 070/345.345 (max. 0,30 euro/min.), vanuit Nederland: 0900-45.000.45 (0,45 euro/min.) of www.teleticketservice.com en www.lotto-arena.be.

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement