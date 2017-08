Morgen, op donderdag 3 augustus 2017, staat KV Oostende opnieuw oog in oog met Olympique Marseille in de derde voorronde van de UEFA Europa League. De heenwedstrijd in Marseille eindigde op 4-2. KV Oostende plaatste zich vorig seizoen voor het eerst in hun geschiedenis voor de Europa League. De wedstrijd is live te volgen bij Q2, op www.Q2.be en via de Q-app vanaf 20.20.

Marseille trok deze zomer al heel wat grote namen aan zoals onder andere Steve Mandanda, Luiz Gustavo en Valère Germain. Het eerste Europese avontuur ooit van KV Oostende is dus meteen een zware dobber. Kunnen de manschappen van coach Yves Vanderhaeghe in de Versluys Arena nog voor een stunt zorgen?

Het wedstrijdcommentaar aan de kust is van Dirk Deferme en Marc Degryse. Tom Coninx en zijn gast Aad De Mos trekken naar de Versluys Arena in Oostende en zorgen op het veld voor een uitgebreide analyse van de wedstrijd.

UEFA EUROPA LEAGUE: KV OOSTENDE - OLYMPIQUE MARSEILLE

OP DONDERDAG 3 AUGUSTUS 2017 OM 20.20

LIVE BIJ Q2, OP WWW.Q2.BE EN VIA DE Q-APP

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2