Het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike is razend populair, met shows van Zuid-Korea tot Canada. Hoewel de broers Thivaios de wereld rondreizen, blijft Willebroek hun échte thuis. Op vrijdag 1 september trakteren Dimitri Vegas & Like Mike de Willebroekenaars op een exclusieve dj-set. Het concert kreeg de passende naam ‘HOMECOMING’, want dat is het ook écht voor hen: ‘thuiskomen’; en dank je wel zeggen aan hun fans van het eerste uur. En een big thank you is ook wat Orange wil zeggen aan zijn trouwe klanten. Daarom doen Dimitri Vegas & Like Mike hun show nog eens over op zaterdag 2 september, speciaal voor 6.000 Orange-klanten.

1 september – HOMECOMING in Willebroek

In oktober 2015 werden Dimitri Vegas & Like Mike nog verkozen tot beste dj’s ter wereld, door het prestigieuze DJ Mag Top 100. Hét resultaat van jarenlang hard timmeren aan hun weg naar de top. Die top, die hebben ze intussen bereikt en hoewel de broers over de hele wereld geprezen worden, heeft België en met name Willebroek toch een bijzondere plaats in hun hart. Nét daarom trakteren Dimitri Vegas & Like Mike de Willebroekenaars op een exclusief concert op vrijdag 1 september. Hiervoor maakt het dj-duo met plezier een gaatje vrij in hun drukke agenda.

Burgemeester Eddy Bevers: “Homecoming, da’s Willebroek voor Dimitri Vegas & Like Mike. Ze zijn onze twee bekendste inwoners én sinds 2015 culturele ambassadeurs van Willebroek. En hoewel ze nu wereldwijd beroemd zijn als dj-goden, blijven ze voor veel Willebroekenaars toch nog altijd Dimitri en Michael Thivaios. Dat ze nu een concert exclusief voor onze inwoners geven, maakt hen nóg sympathieker dan ze al zijn.”

2 september – Orange zegt thank you tegen zijn klanten

Dit concert kadert in het getrouwheidsprogramma ‘Orange Thank You’ dat op regelmatige basis klanten verrast met allerhande cadeautjes zoals extra mobiele data, muziek, boeken, cinematickets en exclusieve evenementen . Zo performden eerder al Lady Gaga, Mika, Stan Van Samang, GOOSE en Hooverphonic speciaal voor Orange-klanten.

Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer van Orange Belgium reageert: “Het Orange Thank You programma is onze manier om klanten te bedanken voor hun trouw. Bij ons geen ingewikkeld spaar- of puntenprogramma, gewoon klant zijn van Orange is genoeg om regelmatig verwend te worden. En die verwennerij start al onmiddellijk voor elke nieuwe klant. We zijn heel blij met deze samenwerking en kijken er dan ook naar uit onze klanten een ongelooflijke show te laten beleven.”

Dimitri Vegas: “Deze concerten zijn een cadeautje voor onze hometown, de plek waar we opgroeiden en waar onze ouders nog altijd wonen. Het zal gek zijn om zoveel bekende gezichten in het publiek te zien en 6.000 Orange klanten uit hun dak te zien gaan.”

PRAKTISCH

Willebroekenaars kunnen zich alvast pre-registreren voor HOMECOMING concert op 1 september vanaf 7 augustus om 19.00 uur via : www.homecomingdvlm.be.

De dag nadien, op 2 september worden ook 6.000 klanten van de sponsor Orange getrakteerd op een dj-set van het duo. Vanaf vandaag kunnen alle residentiële klanten van Orange deelnemen aan de wedstrijd via www.orangethankyou.be

Maar eerst performen Dimitri en Mike nog een hele zomer lang op tal van evenementen in binnen- en buitenland. Wie in hun agenda kijkt, ziet niet enkel het ambitieuze internationale tourschema, met shows in de VS, Brazilië, Mexico, Europa en Azië, maar ook heel wat festivals. Wie tickets kon bemachtigen voor Tomorrowland, kon het dj-duo vorig weekend nog aan het werk zien op de mainstage. Elke dinsdag zijn Dimitri Vegas & Like Mike terug te vinden op Ibiza, het Spaanse eiland dat ze zelf hun ‘tweede thuis’ noemen. Wie hen daar aan het werk wil zien, kan terecht in de ‘Garden of Madness’, in samenwerking met Tomorrowland in de populaire club Ushuaïa. In december houden ze hun agenda vrij voor vier waanzinnige Sportpaleis shows. Tickets voor Bringing the Madness: Reflections gaan in verkoop op 5 september.

