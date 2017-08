Op donderdag 17 augustus organiseert Brightfish, de regie voor bioscoopreclame, in samenwerking met Ozark Henry een uniek event in cinema: een volledig audio-onderdompeling in de wereld van Ozark Henry.

Niet alleen zullen bioscoopbezoekers een groot deel van het nieuwe album ‘US’ te horen krijgen in magistraal 3D-geluid. Ook krijgen zij de documentaire van Dimitri Van Zeebroeck over Ozark Henry op het grote scherm te zien.

Voor deze documentaire - “Music for the Film that Never Was” - volgde regisseur Van Zeebroeck anderhalf jaar lang de zanger tijdens de opnames van z’n vorige album ‘Paramount’. Dat album was het eerste dat werd opgenomen met de ‘immersive sound’ technologie.

Muziek in surround geluid beleven

Piet Goddaer, de man achter Ozark Henry, is één van de drijvende krachten achter deze vernieuwende manier van muziek beleven. Hij praatte al op meerdere nationale en internationale congressen over de impact van surround geluid en hoe de muziekbeleving zo een extra dimensie krijgt. Voor hem moet de luisteraar geplaatst worden tussen de muzikanten, op het podium, volledig omgeven door zang en muziek.

En nu, voor het eerst, kan het Belgische publiek die ervaring zelf beleven in de bioscoop. Het evenement zal worden ingeleid door Piet zelf.

