Nog twee nachtjes slapen en Festival Dranouter 2017 gaat van start! Het wordt mooi 'Belgisch' zomerweer (niet te warm, niet te koud), kortom perfecte omstandigheden om je terug drie dagen lang te laten betoveren en meeslepen door fantastische concerten, verrassende randanimatie, gerechten en dansinitiaties uit alle windstreken, feestjes tot in de late uurtjes, yoga en lezingen in de vroege uurtjes, ... teveel om allemaal op te sommen en als kers op de taart mag je proeven van de onvolprezen 'Dranouter' sfeer!

Voor wie het niet meer houdt tot vrijdag: morgen (donderdag 3 augustus) wordt het festivalterrein al opgewarmd met een stevig feestje in de Palace. Mixmasters van dienst zijn DJ Chargebuzze, Mensch erger je niet, Discobar Galaxie en DJ Desperado! Goe Vur In Den Otto heeft jammer genoeg forfait moeten geven wegens een ziekenhuisopname, maar niet getreurd, TLP zal hen met verve vervangen. Je komt er gratis in met een weekendticket, net als iedereen die in Heuvelland woont!

Ook Swinder zal verstek moeten geven vrijdag, zij worden op hun beurt in De Voute vervangen door The Grassroots Movement.

OPENINGSUREN

Morgen gaan de campings open om 14u, het festivalterrein om 18u30. Vrijdag gaat het festivalterrein open om 15u en op zaterdag en zondag telkens om 11u30.

HOE ER GERAKEN

Een duurzaam festival, dat betekent dat wanneer je met de fiets komt, je helemaal tot bij het festivalterrein kunt parkeren. En dat helemaal gratis nog wél! Kom je met het openbaar vervoer? Bekijk dan zeker eens de dienstregeling van De Lijn vanuit het Ieperse station. Kom je met de wagen? Probeer dan te carpoolen! Je kan ook alle praktische info vinden op onze website, inclusief verkeers -en terreinplannen.

Dankzij onze samenwerking met Volvo Willaert uit Ieper kunnen wij een gratis parking aanbieden aan alle mensen die met een Volvo naar het festival komen. Rij je met een Volvo, kom dan ook naar Dranouter vanuit de richting van Loker (afrit 1). De mensen van Volvo Willaert zullen je in de watten leggen.

TRUCK SHOP OP CAMPING

Net zoals vorig jaar kan je op de Camping Zone gekoelde biertjes en frisdranken kopen, nieuw dit jaar is de Truck Shop. Alles is aanwezig om lekker te ontbijten, er is vers fruit maar ook lekker ongezonde zaken zoals chips, snoep en ijsjes. Je vindt er ook alles om jouw persoonlijke hygiëne tot in de puntjes te verzorgen. De Truck Shop komt iedere dag langs op de Stille Camping Zone tussen 10u en 12u!

VEILIGHEID

Om de veiligheid op het festivalterrein te optimaliseren zullen we rugzakken en tassen controleren aan de ingang. Om geen files te creëren bij de ingang van de kerk wordt daar geen handbagage toegelaten. Je kan je spullen veilig opbergen in de lockers aan de ingang van het festivalterrein, de camping en de kerk.

HET NIEUWE WESTEN

Ons nieuw tiendaags festival 'Het Nieuwe Westen', boordevol muzikale, literaire en culinaire belevingen! We nemen je mee naar unieke locaties. Check het programma en kom naar het verzamelpunt bij de kerk. Vol = vol!

UPDATE 40 MEISJES

Heb je ons een mail gestuurd omdat je op het podium wenst te staan om 'Meisjes' mee te zingen? Check dan zeker even jouw mailbox (ook best ongewenste mail bekijken) als je een mail hebt gekregen van ons! We hebben alle gelukkigen een antwoord gestuurd. Heb je niets ontvangen, dan ben je er helaas niet bij...

WESTHOEK. DE NIEUWE WERELD

Ons festival vindt plaats in een prachtige regio, een regio waar het ook aangenaam wonen en werken is! Tijdens het festival is het team van De Nieuwe Wereld ook van de partij met een selfie booth, ga zeker eens langs!

Auteur: Persbericht - Foto: logo