Van Aarschot tot aan de citadel van Diest via onverharde grindwegen, pittige hellingen en heel wat kasseistroken. Dat staat de renners zaterdag 5 augustus te wachten in de zesde wedstrijd van de Napoleon Games Cup: Dwars door het Hageland. Vorig jaar werd de eerste editie van deze koers gewonnen door Niki Terpstra. Wie neemt de fakkel over? Misschien is dat wel Wout Van Aert, die vorig jaar nummer 2 werd. Al zal hij moeten afrekenen met die andere alleskunner op de fiets: Mathieu van der Poel.

Voor de tweede editie van Dwars door het Hageland werd het parcours hier en daar wat aangepast. “Met niet minder dan 27 stroken met kasseien of onverharde weg, 7 hellingen en zo’n 2.000 hoogtemeters wordt het gegarandeerd nog spannender dan vorig jaar”, vertelt voormalig wielrenner en organisator Nick Nuyens.

EXTRA LANGE UITZENDING BIJ VTM

Iedereen kan de wedstrijd live volgen bij VTM, op VTM.be en via de VTM NIEUWS-APP vanaf 15.40. Live commentaar komt van VTM wielerkenner Merijn Casteleyn. Hij krijgt als co-commentator Gianni Meersman naast zich, de profrenner die vorig seizoen zijn carrière voortijdig moest stoppen om gezondheidsredenen.

Omdat het parcours zo uitzonderlijk is, zal de uitzending van de Napoleon Games Cup ook langer duren dan normaal. De uitzending begint om 15.40 en zal tot 19.00 duren. “Dit is zo’n geweldige race dat we hebben beslist om een langere uitzending te maken. De wegen en paden in het Hageland zijn indrukwekkend. Vorig jaar kregen we een eerste editie die een succes werd. Daarom willen we de wielerliefhebber nog meer tonen van al dat moois. Iets voor de echte liefhebbers. Want vergis je niet, het is een loodzware wedstrijd over één van de mooiste parcours in ons land.” - Peter Denruyter, Chef Sport VTM

Tom Coninx doet samen met wielerlegende Johan Museeuw de voor- en nabeschouwing. Jan Suykens neemt interviews af op het terrein.

NAPOLEON GAMES CUP: DWARS DOOR HET HAGELAND

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 2017

LIVE BIJ VTM, WWW.VTMNIEUWS.BE EN VIA DE VTM NIEUWS-APP OM 15.40

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm