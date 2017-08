Beyoncé is fan, rocklegende Patti Smith kwam naar een van haar concerten en Marianne Faithfull vroeg haar voor een duet. En op 2 september drukt de Vlaams-Amerikaanse muzikante Trixie Whitley op de play-knop van een nieuw seizoen van Alleen Elvis blijft bestaan. De vijfde jaargang ondertussen.

Luc Alloo was destijds de eerste gast en sindsdien schoven er 64 kleppers aan bij Thomas Vanderveken aan tafel. Dit najaar komen er opnieuw acht bij. In New York, Genua, over de taalgrens en doorheen Vlaanderen graven ze nu al diep in hun beeldgeheugen: een passionele regisseuse, een internationaal gelauwerde fotografe, een creatief televisiegenie, een ethische ondernemer, een erudiete Nederlandse dichter, een Waalse journaliste en een hoogleraar psychoanalyse vertellen dit najaar over hun passies en verwondering in het nieuwe seizoen van Alleen Elvis.

Speciaal voor dit jubileumjaar kreeg Alleen Elvis een gloednieuw decor en logo. Het programma gaat er dus helemaal anders uitzien, maar verder blijft alles hetzelfde: aan de hand van negen door henzelf gekozen videofragmenten praat Thomas Vanderveken met zijn gasten over leven en werk, over motivatie en inspiratie.

Maar de spits wordt afgebeten door Trixie Whitley, op zaterdag 2 september om 22.10 u. op Canvas en www.vrtnu.be.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: Joost Joosen