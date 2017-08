Het kusttheater ’t Colisée in Blankenberge is met Luc Caals & Ronn Moss beter gekend als Ridge Forester uit ‘The Bold and The Beautiful’, tijdens deze zomer, het kleine gezellige kusttheater maar tevens het o zo grote Las Vegas in Vlaanderen. ‘De Bolle en de Beautiful’ is deze zomer met een banddikte voorsprong, gewoonweg de beste zomerrevue aan onze Belgische kust! Luc Caals klopt met een banddikte in datzelfde Colisée, de show van Jacky Lafon: ‘Jubilée in ’t Colisée’. Op plaats drie zetten we het Witte Paard met ‘Fascination’.

Het is in ’t Colisée in Blankenberge werkelijk feesten en lachen geblazen van begin tot einde met de zomershow van Luc Caals die luistert naar de naam ‘De Bolle en de Beautiful’, maar ook met de revue ‘Jubilée in ’t Colisée, waarin Jacky Lafon de humoristische scepter zwaait.

Het is niet alleen feest wanneer grootmeester Luc Caals op het podium staat en met sterke humor de mensen hun lachspieren op de proef stelt, maar is ook één feest als Ronn Moss beter gekend als Ridge Forester, de verleider van de mooie Brooke Logan gespeeld door Katherine Kelly Lang van 'The Bold and the Beautiful' het podium opstapt om de zaal te laten swingen en rocken.

Sterk bezig

We zetten Luc Caals en compagnie dit jaar op één om volgende redenen: Na enkele mindere jaren, wist Caals zich vorig jaar al te herpakken met een sterke show, maar dit jaar is het er werkelijk boenk op. De ‘Bolle en de Beautiful’ bevat werkelijk alle ingrediënten wat je als bezoeker van zo’n show verwacht. Er steekt vaart in de show, Luc Caals in topvorm en met een sterk acterende en bij momenten hilarische Saskia Debaere als sidekick (bekend van o.a. Kassa 4 en De Kotmadam), serveren het publiek ijzersterke, spitsvondige en echt grappige humor, die het publiek laat gieren van het lachen en zo ieders lachspieren meermaals op de proef stelt.

De show wordt verder gekruid met een begeesterende internationale act van wereldklasse en de muzikale intermezzo’s zitten puik ineen met heel veel variatie, gebracht door grootmeester Luc Caals zelf alias een van de Andew Sisters en als Tina Turner, maar ook door de inbreng van Alexander Metselaar (bekend van de musical Domino) en Liesbeth Roose. Tel daarbij een schitterend ballet, de fantastische Luc Caals Band onder leiding van Steven Mintjens en de inbreng van de immer joviale vrouwen hartenveroveraar Ronn Moss, en je avond vliegt als een fluitje van een cent voorbij. Van indommelen is zeker geen sprake.

Het hoeft dus niet gezegd…… Maar Luc Caals en compagnie is pure klasse en is net als wijn, hoe ouder, hoe beter en daarmee is alles verteld.

Jarig

Oh ja, meesterkomiek Luc Caals viert op vrijdag 11 augustus aanstaande zijn verjaardag. Luc mag dan 65 kaarsjes uitblazen en dat belooft dus een nog groter feest te worden dan het nu al is. Het woord ‘Pensioen’ staat niet in Caals z’n woordenboek en dat is maar best ook!

Over de show zelf verklappen we verder niets meer, maar het is meer dan een aanrader, echt waar. Het enige dat we nog willen meegeven is dat we zeker niet overdrijven wanneer we schrijven dat het kleine maar gezellige kusttheater ’t Colisée het grote Las Vegas is in Vlaanderen! En de prijs van een ticket (29 euro) valt best mee om niet te zeggen dat het spotgoedkoop is voor de show die je aangeboden krijgt.

Er zijn nog diverse shows van De Bolle en de Beautiful in augustus in het Kusttheater 't Colisée in Blankenberge. Info en reservatie: 050 70 81 98 - 0468 15 80 19, info@kusttheater.com, www.kusttheater.com.

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren