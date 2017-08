Vitaya zet een topscore neer: de zender haalt tot nu toe haar beste jaar sinds 2013 en het tweede beste jaar ooit met 7,5% marktaandeel (live+7, vrouwen 18-54). De zender maakt zich ondertussen klaar voor het najaar. Zo pakt Vitaya uit met het nieuwe interieurprogramma Een Frisse Start met vtwonen met Siegfried De Doncker.

Ook nieuwe topfilms als The Age of Adaline en She’s Funny That Way in Vitaya Movie Moments, het volgen van de Londense ambulancedienst in Ambulance, de nieuwe reeksen Moord & Zelfmoord en Break Free op de Vitaya Investigates-avond, de nieuwe serie This Is Us en de terugkeer van Home and Away komen eraan dit najaar.

Een Frisse Start met vtwonen: Siegfried De Doncker helpt verhuizen

In Een Frisse Start met vtwonen helpt Siegfried De Doncker koppels of gezinnen verhuizen en hun nieuwe woning inrichten. Siegfried doet dit niet alleen: hij wordt bijgestaan door een team van het interieurmagazine vtwonen: stylisten Guillemine en Ozanne Mertens, die ook zussen zijn. Wat vinden de verhuizers belangrijk in hun nieuw huis? Welke stijl hebben ze? Welke oude meubels willen ze zeker meenemen? Met veel humor en geen blad voor de mond geven Guillemine en Ozanne niet alleen tips bij het inpakken en bij de verhuis. Ze maken ook stijlvolle interieurs die perfect passen bij de noden en wensen van de verhuizers.

Koppels of gezinnen die gaan verhuizen leggen dus dit najaar hun lot - hun huis - in handen van Siegfried en dat ziet hij helemaal zitten. De ene keer is hij de handige harry die de zwaardere werken uitvoert, de andere keer stelt hij de deelnemende verhuizers gerust en probeert hij de twee zussen wat in te tomen.

Siegfried De Doncker: “Verhuizen vergt bloed, zweet en soms zelf tranen. Moeilijke keuzes maken is daar een deel van en daarmee wil ik de verhuizers graag helpen. Ik heb zelf al heel veel vrienden helpen verhuizen, dus ik heb er al wel wat ervaring mee. Mijn ultieme verhuistip: koop niet te veel spullen, dan moet je ook minder verhuizen”. Siegfried is ook gekend als één van de Helden en was al te zien in Vlaanderen Vakantieland en 1000 zonnen.

Ozanne en Guillemine Mertens zijn de helpende handen van Siegfried

Ozanne en Guillemine Mertens, de twee vtwonen-stylisten van dienst, zijn naast hechte zussen creatieve duizendpoten met een grote mond en een klein hartje. Ze hebben ook hun eigen interieurlabel Jackie Brussels. In Een Frisse Start met vtwonen richten ze de huizen in, van de verf aan de muur tot alle meubels en accessoires. Dit telkens op maat van de verhuizers: een baby op komst in een te krap geworden huisje, de kinderen op kot en een verhuis naar een kleinere woonst, de eerste keer alleen gaan wonen,… Stuk voor stuk zijn het verhalen van mensen die een frisse start kunnen gebruiken.

Het programma wordt gemaakt door Hotel Hungaria, in samenwerking met vtwonen. Nico Smout, Brand Director Home & Deco bij Sanoma Media België: “vtwonen is al meer dan 50 jaar een toonaangevend woonmagazine met altijd een goede dosis inspiratie en verrassende ideeën voor je woonstijl. De voorbije jaren is er ook een online inspiratieplatform en een webshop uit voortgevloeid. Nu zetten we de volgende stap met een tv-programma in Vlaanderen.”

