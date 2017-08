Wie Wordt Euromiljonair - één van de meest legendarische quizzen uit de tv-geschiedenis – is terug van weggeweest. Met een nieuw spelsysteem, een nieuwe presentator en een waanzinnige hoofdprijs. Vanaf maandag 7 augustus heeft Staf Coppens in Miljonair namelijk 1 miljoen euro uit te delen. Elke aflevering wagen 6 kandidaten zich aan een spannende stoelendans, die beslist wie er bij vraag 15 op de stoel van Staf zit. Want daar draait het allemaal om. Alleen wie aan het einde van de rit op de stoel zit én een juist antwoord geeft, wint het bij elkaar gespeelde bedrag. En dat kan oplopen tot 1 miljoen euro, áls alle 15 vragen correct zijn beantwoord...

“Ik kijk er ongelofelijk naar uit om Miljonair te presenteren”, klinkt het bij Staf Coppens. “Het blijft voor mij de quiz der quizzen. De magische woorden ‘Is dat jouw definitieve antwoord?’ uit mijn mond horen komen: hoe cool is dat! Ik heb de quiz nu al een paar keer gespeeld met de redactie en met wat vrienden en ik moet zeggen: het is telkens zó meeslepend. En dan speelden we nog niet eens voor écht geld! De nieuwe formule maakt de quiz bovendien nog spannender. We lanceren een ‘treintje’ van mensen en wie past, moet weer achteraan aanschuiven vooraleer hij terug op de stoel mag plaatsnemen. Er komt meer strategie bij kijken én er zal een tijdslimiet zijn.”

In Miljonair komen spanning, kennis en strategie dus samen. Vóór het echte werk op de stoel kan beginnen, spelen de kandidaten eerst De Snelle Ronde. Hierin worden 5 meerkeuzevragen in sneltempo op hen afgevuurd. De winnaar van deze ronde krijgt de felbegeerde en iconische hulplijn. Hij of zij mag namelijk als enige 2 foute antwoorden laten schrappen of hulp vragen aan iemand in het publiek. Een belangrijke troef in het spel.

Eenmaal op De Stoel leiden 15 meerkeuzevragen naar de hoofdprijs van 1 miljoen. Maar bij een fout antwoord verdwijnt het magische miljoen van de geldladder en wordt 100.000 euro het eerstvolgende te winnen bedrag. De speler wordt bovendien onherroepelijk naar huis gestuurd. Ieder fout antwoord doet dus het geldbedrag slinken en dunt de groep uit. Tijdens het spel mag elke deelnemer 1 keer passen, waarna de volgende op de stoel de vraag correct moet beantwoorden. Meedogenloos spannend, want alleen wie bij vraag 15 op De Stoel zit, kan met de geldpot naar huis gaan…

DEZE KANDIDATEN WAGEN HUN KANS IN DE EERSTE AFLEVERINGEN VAN MILJONAIR

Aflevering 1 op maandag 7 augustus 2017

Ellen Haekens – 37 jaar – Riemst (Limburg)

Gert-Jan Biebaut – 23 jaar – Nieuwerkerken-Aalst (Oost-Vlaanderen)

Johan Buyse – 56 jaar - Heule (West-Vlaanderen)

Karien Rome – 57 jaar - Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Manu Planche – 27 jaar - Machelen (Vlaams-Brabant)

Yentl Meulemans – 28 jaar – Schoten (Antwerpen)

Aflevering 2 op dinsdag 8 augustus 2017

Abigail Polley – 25 jaar – Antwerpen

Cederic Thirion – 20 jaar – Landen (Vlaams-Brabant)

Charlotte Bontinck – 34 jaar – Lede (Oost-Vlaanderen)

Christophe Samyn – 31 jaar – Hasselt (Limburg)

Dirk Laceur – 69 jaar - Heist-aan-Zee (West-Vlaanderen)

Jan Martens – 29 jaar – Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

Aflevering 3 op woensdag 9 augustus 2017

Dominick Torfs – 23 jaar - Oostkamp (West-Vlaanderen)

Hristo Gentier – 19 jaar – Maldegem (Oost-Vlaanderen)

Kenny Placin – 40 jaar – Ham (Limburg)

Liesbeth Merchiers – 34 jaar - Herzele (Oost-Vlaanderen)

Nicole Gustin – 62 jaar – Paal (Limburg)

Peter Weckx – 40 jaar - Heist-Op-Den-Berg (Antwerpen)



Miljonair van maandag 7 augustus tot en met donderdag 10 augustus om 20u30 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm