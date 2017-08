Zondag 27 augustus is Bobbejaanland voor één dag YESTERDAYLAND en geniet je van live optredens van ondermeer The Rubettes, Boney M, The Troggs, Johnny Logan… liefst 40 uur shows en concerten op 7 podia in één dag! Over heel het pretpark herleeft de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Voor amper €45 maak je het mee (kids van 3 tot 10 €40) en kan je in of op alle attracties. Een interessante ALL-IN ONE prijs! YESTERDAYLAND heeft echter nog een ware stunt in petto!



Zorgenloos en vooral GRATIS naar het mooiste retro-event van het jaar? Het kan!!! YESTERDAYLAND komt je waar ook in Vlaanderen ophalen, brengt je naar Bobbejaanland om je ’s avonds na een dag topamusement veilig en wel terug thuis te brengen. Maar liefst 115 opstapplaatsen en vooral GRATIS BUSVERVOER! Boek jij “voor zondag 15 augustus” je ticket(s) dan kan je gratis mee met één van de YESTERDAYLAND-bussen die vanuit alle uithoeken in Vlaanderen afzakken naar pretpark Bobbejaanland!

Alle info en opstapplaatsen : www.yesterdayland.be

