Grote muzikale onbekende op de Koekelaarse ‘Dolle Dinsdagen’ voor zowel organisatoren als publiek, was Mathias Vergels en The Village Band. Mathias wie….. hoorde ik velen enkele dagen voor dinsdag één augustus in Koekelare zich afvragen. Als je dan antwoordde je kent hem als Lowie Bomans uit de Vrt-soapserie 'Thuis' dan kreeg je de reactie van ….. ah, den dienen….. oh, zingt die ook? Mathias Vergels (25) onlangs getrouwd met zijn grote liefde Julie Houtman eveneens 25, die hem vergezelde, bouwt al enige tijd aan zijn muzikale carrière als zanger. In maart bracht hij met "Margherita" een eerste single uit, was hij te gast in de populaire talkshow "Van Gils en Gasten" en serveerde zijn fans enkele weken terug een nieuwe single: “Hotel Mama”, dat in Rotterdam werd opgenomen.

"Hotel Mama is een samenraapsel van verschillende jeugdscènes die ik onder woorden wil brengen, zoals de scheiding van mijn ouders en het nachtelijke ronddolen. Die taferelen worden dan één geheel, ik probeer ook altijd beeldend te schrijven", maakt Mathias Vergels, me na afloop duidelijk. "We (Mathias en de jongens van The Village Band) experimenteren momenteel nog met verschillende genres en willen ons niet vastpinnen op één stijl en genre. Margherita was wat 'punky-er' dan Hotel Mama", besluit Mathias die al weer bij de arm getrokken wordt voor een selfie met een van zijn jonge fans en die deze zomer tal van optredens in zijn agenda heeft staan.

Niet de beste zanger

Mathias Vergels beter bekend als Lowie Bomans, speelt sinds december 2012 in "Thuis", maar verliet tijdelijk de cast in april vorig jaar om zich te concentreren op zijn muzikale carrière en andere acteeropdrachten. Maar vanaf volgende week staat hij ook opnieuw op de set van Thuis.

In Koekelare kwam de jonge snaak wel muzikaal verrassend uit de hoek. Het doorgaans overwegend wat ouder publiek, keek verrast op toen ze een overwegende en bij momenten rock ’n roll-set te horen kregen. Dit tot grote vreugde van het aanwezige jonge volkje.

Koekelare bulkte niet van het volk zoals de week voordien met Eveline Cannoot en Lindsay, maar de opkomst was toch meer dan behoorlijk. De organisatoren waren dan ook dik tevreden, want ze wisten vooraf niet wat voor muzikaal vlees ze in de kuip zouden krijgen en wat het uiteindelijk zou worden. “Maar het is best meegevallen, het was verfrissend en vernieuwend, iets waarmee we niet alleen een jonger publiek aantrekken, maar ook senioren die nog jong van hart zijn, een tweede jeugd laten beleven”, zei secretaris Jean-Marie Lootens lachend na afloop.

Is Mathias de beste zanger van Vlaanderen? Eerlijk gezegd neen…. Daar voor heeft het jonge muzikale veulen met de bekende kop nog te weinig ervaring. Maar de sympathieke jongeman en acteur, staat vol goesting op het podium, en dat weerspiegelt zich in zijn set. Bovendien heeft hij een bekende kop die fel gegeerd wordt in Vlaanderen, de looks, de durf en het lef om het publiek op en speelse manier te entertainen.

En ja, een podium die hij op het einde van zijn durfde inleveren om zich zingend tussen zijn fans te bewegen en jawel….. zelfs de knappe Isabelle Terwagne, lid van de Koekelaarse cultuurraad, mee aan het zingen (of wat er moest voor doorgaan…) kreeg op de hit van Walter Grootaers en De Kreuners: “Ik ben verliefd op Chris Lomme”; dit tot groot jolijt van de schepen van cultuur Jessy Salenbien, die naast Isabelle zat met haar mama en maar al te blij was dat zij niet het slachtoffer was van de spontane ingeving van Mathias.

Kortom, Mathias Vergels en The Village band serveerden het Koekelaarse publiek een puike verfrissende, maar naar mijn bescheiden mening iets te korte set, die smaakt naar meer. Wie een stukje van zijn optreden wil bekijken kan terecht op de twee hiernavolgende links: https://www.youtube.com/watch?v=OFARJg_zjfs en/of https://www.youtube.com/watch?v=ErqW2s5htns

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren