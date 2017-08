Simon Heylen (20 jaar) uit Geel, ook bekend onder zijn dj-naam Spynex is vanavond op MNM uitgeroepen tot de winnaar van MNM Start to DJ 2017. Spynex treedt in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn en 5NAPBACK én krijgt een jaar lang zijn eigen radioshow op MNM. Als kers op de taart mag hij op Ibiza in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike draaien.

Bron: MNM - Auteur: Persbericht - Foto: MNM