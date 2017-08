Net zoals vorig jaar hebben over het volledige weekend (donderdag tot zondag) ongeveer 45 000 mensen Festival Dranouter bezocht. Ook deze editie was er ééntje om niet gauw te vergeten: de festivalformule anno 2017 met een combinatie van straffe concerten, verrassende randanimatie, leuke kinderprogrammatie en veelkleurige foodstands bleek een voltreffer voor jong en oud!

Het terrein werd iets ruimer uitgetekend dan vorig jaar, waardoor we ook op heel drukke momenten het publiek het nodige comfort en zitruimte konden aanbieden. Meer dan ooit werd ingezet op inkleding van het terrein én beleving in en rond Dranouter met ondermeer het 'off' festival Het Nieuwe Westen waarbij we het publiek meenamen met de bus naar verrassende locaties voor concerten en lezingen met af en toe een culinaire touch! Ook de inspanningen op het vlak van duurzaamheid gingen niet onopgemerkt voorbij.

Op vrijdag werd Het Zesde Metaal enthousiast onthaald voor wat een heuse thuismatch is geworden, Doe Maar mochten we na jaren wachten eindelijk ontvangen als headliner en West-Vlaamse rapper Brihang en de Italiaan Luca Bassanese zorgden met hun bevlogen sets misschien wel voor de meest opzwepende concerten van het weekend. Verder regeerden natuurlijk ook Raymond van het Groenewoud (en zijn 40 meisjes), Bazart en Warhaus over de wei. Het publiek ontdekte eveneens muzikale parels als Tutu Puoane, Leyla McCalla, Orkesta Mendoza en Omiri.

Straks maakt Festival Dranouter zich nog op voor concerten van o.a. Kim Janssen, Charlie Cunningham, Mira, Kommil Foo, Daniel Norgren, De Dolfijntjes, Gregory Porter en naar alle waarschijnlijkheid het laatste Dranouter concert van Coope Boyes & Simpson.

Net zoals vorig jaar werkten een 15-tal mensen achter de schermen aan leuke updates voor de sociale media kanalen van het festival, zoals bijvoorbeeld dit filmpje waarbij we op zoek gingen naar de festivalzondes van onze bezoekers en het pop-up verjaardagsfeest voor iedereen dat dit weekend zijn verjaardag vierde.

Kortom, terug een geslaagde editie van Festival Dranouter! Vanaf morgen werken wij naarstig verder aan de 44ste editie, die plaatsvindt op 3, 4 en 5 augustus 2018!

Auteur: Persbericht - Foto: logo