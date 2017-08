Cinema Canvas in Sint-Truiden

Deze week strijkt Cinema Canvas neer in Sint-Truiden, meer bepaald in de vroegere vliegtuigloods 66 in Brustem. Xander De Rycke presenteert er alweer drie topfilms, gekozen door bekende cinefielen:

Woensdag 9 augustus: Casino (de keuze van Michaël Roskam)

Donderdag 10 augustus: La grande bellezza (de keuze van Amira Daoudi)

Vrijdag 11 augustus: Les vacances de Mr. Hulot (de keuze van Frank Van Passel)



De gasten leiden hun keuzefilm telkens in, samen met Xander De Rycke en een andere filmexpert.

De film en het gesprek vooraf zijn ook te zien op Canvas en www.vrtnu.be.

De toegang is gratis, maar je moet wel reserveren via www.canvas.be. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: logo