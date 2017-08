De musical Footloose speelde zondag de laatste show in Kursaal Oostende. De organisatie klokt af op 17.500 bezoekers. De opvolger voor de volgende zomer wordt bekend gemaakt op 1 september, maar er kunnen nu al tickets besteld worden aan 30% korting.



17.500 bezoekers

De musical Footloose in Kursaal Oostende was een groot succes. De internationale delegatie kreeg elke voorstelling een staande ovatie en lovende commenatren. Na de laatste show vertrokken ze meteen richting Preston om hun tour in de UK verder te zetten. "In totaal waren er 17.500 bezoekers verspreid over 15 shows. Per voorstelling zijn telkens 50 mensen aan het werk. Heel wat bezoekers komen uit het binnenland en blijven ook overnachten, iets eten of bezoeken nog andere evenementen in Oostende. De economische impact op de stad is, samen met de expo 3D World en de verschillende zomerconcerten, aanzienlijk", zegt voorzitter Johan Vande Lanotte.



Nieuwe zomershow

Kursaal Oostende heeft ondertussen de opvolger voor de volgende zomershow al te pakken. Op de release van die nieuwe musical is het nog wachten tot 1 september, maar de organisatie pakt uit met een heuse stunt. De mensen kunnen nu al tot en met 31 augustus, zonder de naam te kennen van de show, boeken aan 30% korting. Het leven is aan de durvers in Oostende. De musical zal lopen van 25 juli tot 5 augustus. Meer informatie is terug te vinden op www.kursaaloostende.be.

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement