Jazz Middelheim (3-6.08.2017) vierde afgelopen weekend de tijdloze geest van de jazz in Park Den Brandt tijdens de 36e editie van het festival. Kenmerkend was de opmerkelijke dynamiek tussen de vier verschillende dagen, met als absolute headliner Van Morrison die voor de perfecte afsluiter van het festival zorgde. Artiesten zoals Becca Stevens, Mark Guiliana, Jozef Dumoulin met Trojan Panda, Linus + Skarbø/Leroux en Chantal Acda zorgden voor de nodige muzikale ontdekkingen.

Festivaldirecteur Bertrand Flamang blikt alvast terug op een geslaagde editie met 17.000 bezoekers, die inhoudelijk tot de top behoort. Joshua Redman bracht reeds op dag één met ‘Still Dreaming’ een uitzonderlijke set, waarbij we getuige mochten zijn van de geboorte van een nieuw ongelooflijk jazz kwartet. Een nieuwe formatie met Brian Blade, Ron Miles en Scott Colley in de rangen die van bij het begin voor een hoogtepunt van het festival zorgde. Randy Weston, ondertussen zelf al een tribute waardig, eerde zijn grote meester Thelonious Sphere Monk. Het was zijn manier om ons eraan te herinneren dat we de tijdloze geest van de muziek, onze voorouders en Afrika waar de ziel en roots van de jazz liggen, moeten vieren. Hij noemde Monk, Armstrong en Ellington als zijn drie grote voorbeelden en gaf hiermee meteen de reden waarom hij, zelf 91 jaar oud, hulde bracht aan Monk die dit jaar zijn 100e verjaardag zou vieren.

Ontdekkingen troef

Het artist in residence concept, met in deze editie de geprezen Mark Guiliana, bekend van oa.. David Bowies laatste album ‘Blackstar’, biedt zoals steeds een speciale plaats aan de nieuwe generatie. Met drie verschillende projecten (Jazz Quartet, Beat Music en de samenwerking met de studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen) liet hij zien hoe bijzonder divers hij is. Het geluid van de nieuwe generatie binnen de jazz, kunnen we van nu af aan met twee woorden omschrijven: Mark Guiliana. Op de Club Stage, die elke dag in handen was van een muzikant/curator, zorgde Jozef Dumoulin op de eerste dag al voor een van de grootste ontdekkingen, met Trojan Panda. Ook gastcurator Ruben Machtelinckx bracht met zijn project Linus + Skarbø/Leroux een opmerkelijke set, en Chantal Acda tijdens het gelegenheidsduo met meester gitarist Bill Frisell.

Van the Man

Dat the man zou opdagen, was een zekerheid. In welke bui hij zou zijn, was dat niet. Maar op Jazz Middelheim bewees hij nog maar eens waarom hij zijn sterrenstatus meer dan waard is! ‘Van the Man’ bracht de perfecte afsluiter van het festival bij zonsondergang. Een volle tent kon genieten van een bluesy set gekaderd binnen de traditie van de jazz. Met een memorabele en krachtige versie van ‘Gloria’ stuurde Van Morrison het opgezweepte publiek tevreden naar huis.

Succesvolle ‘Jazztalks’

Ashley Kahn, gereputeeerd Amerikaans muziekkenner en winnaar van een Grammy Award door zijn teksten over o.a. John Coltrane en Miles Davis, modereerde voor de derde keer de ‘Jazztalks’. Zowel jazzkenners en jazzliefhebbers, als mensen die hun eerste stapjes in het genre zetten, kregen er een drempelverlagend en verhelderend beeld over hoe artiesten als Charles Lloyd, Bill Frisell, Mark Guiliana, Jozef Dumoulin, Fabian Almazan en Jason Lindner de jazzgeschiedenis en hun eigen rol binnen de muziekscene zien.

Jazz Middelheim op Klara

Klara was het hele festival op post en zond de twee laatste dagen van Jazz Middelheim alle concerten van de Main Stage live uit. Interessante gesprekken met artiesten door hosts Bart Vanhoudt, Karel Van Keymeulen en Lies Steppe, tevens presentatrice van Jazz Middelheim. Op www.klara.be en de facebookpagina van Klara kunnen de jazzliefhebbers terecht voor foto’s en interviews. En voor de foto’s van de photo booth waar je je eigen jazz lp hoes kon maken.

Meer jazz is er deze zomer op Klara met Bart Cornand, die op zondagavond de host is van 100 Jaar Jazz. De meest legendarische jazzartiesten hoort u van maandag tot zaterdag in All that jazz. Kortom, de zomer kleurt jazzy op Klara!

www.klara.be

Auteur: Persbericht - Foto: logo