Naar jaarlijkse gewoonte nemen op dinsdag 8 augustus 2017 de winnaar van de Champions League, Real Madrid, en de winnaar van de Europa League, Manchester United, het tegen elkaar op in de UEFA Super Cup. De Spaanse landskampioen Real Madrid doet al voor de zesde keer mee voor de titel. Voor United is het de eerste deelname sinds 2008. De wedstrijd wordt gespeeld in de Philip II Arena in Skopje en is live te volgen vanaf 20.15 bij Q2, op Q2.be en via de Q-app.

United-coach José Mourinho kan voor de wedstrijd rekenen op zijn kersverse aanwinst: Rode Duivel Romelu Lukaku. Hij speelt zijn eerste officiële wedstrijd voor zijn nieuwe club. Ook de andere Rode Duivel Marouane Fellaini is van de partij. Zij moeten het opnemen tegen Cristiano Ronaldo en co, die nu voor de tweede keer op rij de finale spelen. Vorig jaar trok de Koninklijke aan het langste eind tegen landgenoot Sevilla.

Dirk Deferme en Marc Degryse volgen de wedstrijd in Macedonië op de voet en zorgen voor het wedstrijdcommentaar. Jan Boskamp en Gilles De Bilde zitten bij Tom Coninx in de studio aan de analistentafel.

UEFA SUPER CUP: REAL MADRID – MANCHESTER UNITED

OP DINSDAG 8 AUGUSTUS OM 20.15

LIVE BIJ Q2, OP WWW.Q2.BE EN VIA DE Q-APP

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2