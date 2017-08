Eén op de twee Amerikanen speelt elke week op de lotto. De Amerikaanse loterij is daarmee één van de grootste ter wereld. De afgelopen twee jaar waren er in de VS tien personen die elk plots zo’n 150 miljoen dollar rijker werden. Anders dan in België is het geen taboe om publiek te maken dat je van de ene op de andere dag multimiljonair bent geworden, integendeel. In de reportage van Telefacts Zomer die Julie Colpaert op dinsdag 8 augustus voorstelt, laten een aantal Amerikaanse lottowinnaars binnenkijken in hun nieuwe leven. Wat doen ze met al dat gewonnen geld?

Mary en Richard Morrison wonnen omgerekend bijna 150 miljoen euro. Zeven jaar geleden waren ze nog maatschappelijk werkers die in een bescheiden huis woonden, nu zijn ze eigenaars van een paleis van 1.500 vierkante meter met twee zwembaden, acht badkamers en zeventien slaapkamers. Mary: “In het begin kocht ik alles. Dat geld maakt je gek. Ik bleef het maar uitgeven. Pas na een tijdje begon ik na te denken: Wat vind ik echt leuk? Wat heb ik echt nodig?” Nu ‘beperkt’ Mary haar uitgaven maandelijks tot… 22.000 euro. “Dat is nodig want anders is het op voor je het weet”. Maar Richard en Mary delen hun geld ook met minderbedeelden. Ze hebben al meer dan 4 miljoen euro van hun loterijwinst aan goede doelen gegeven.

Maar de lotto winnen is niet altijd rozengeur en maneschijn. In de VS verliest de helft van de winnaars al hun geld in de eerste vijf jaar. Daarover kan ook Terry meespreken. Hij won op zijn 18de 3,5 miljoen euro. Zeven jaar later was het allemaal op, kwijtgespeeld door slechte investeringen.



