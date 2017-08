Zijn 'roeping' is maar van korte duur want Maarten blijft ook gewoon zanger en presentator bij Radio 2, Ment en RTV. Maar hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden als musicalacteur in "Meisjes van plezier' waarin hij de rol van priester zal vertolken.



In september-oktober 2017 organiseert Musicland Productions vzw een nieuwe musical over WO I in Limburg. Historische elementen over de Groote Oorlog zitten mee verweven in het fictieve verhaal over Madame Minou en haar 'meisjes van plezier'.



De imposante cast bestaat uit 55 acteurs, dansers en zangers. De hoofdrollen worden vertolkt door Maarten Cox en Maria Plessers. De regie is in handen van Hubert Schoenmaekers. Wie de musical wil zien, zal snel moeten zijn want de verkoop gaat erg snel.



Er zijn voorstellingen op deze data:

vrij 15 september om 20u15 : CC Leopoldsburg = UITVERKOCHT !

za 16 september om 20u15 : CC Leopoldsburg = UITVERKOCHT !

zon 17 september om 15u00 en 20u15 : CC Leopoldsburg

vrij 22 september om 20u15 : CC Achterolmen in Maaseik

za 30 september om 20u15 : CC De Kimpel in Bilzen

zon 1 oktober om 15u00 : CC Hasselt

za 14 oktober om 20u15 : CC De Bogaard in Sint-Truiden

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement