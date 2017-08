P!nk releaset gloednieuwe single 'What About Us'!

P!NK is helemaal terug met een gloednieuwe single ‘What About Us’. Ze schreef het pop anthem samen met Johnny McDaid van Snow Patrol en Steve Mac. ‘What About Us’ is de eerste single van P!NK’s nieuwe album ‘Beautiful Trauma’ dat vanaf vandaag beschikbaar is via pre-order en dat op 13 oktober uitkomt.

Zelf schreef ze mee aan alle nummers op ‘Beautiful Trauma’, en ze werkte ook samen met een aantal songwriters en producers, waaronder Steve Mac, Johnny McDaid, Max Martin, Julia Michaels, Greg Kurstin, etc.

Deze zomer was P!NK wereldwijd al op heel wat festivals te zien. Binnenkort speelt ze nog op Waldbühne in Berlijn, V-Festival in de UK, Tinley Park in Chicago en Kaboo Music Festival in San Diego. De volledige lijst met optredens vind je HIER.

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single