Het legendarische festival Marktrock beleeft vandaag zijn eerste festivaldag in Aalst en pakt uit met dit opvallend nieuws: voor het eerst gaat Marktrock ‘Indoor’ in het Sportpaleis voor Proximus-klanten.

Kun jij ook zo genieten van festivals? Zou je willen dat de festivalzomer langer duurde? Ga je graag naar concerten in het Sportpaleis? Krijg je kippenvel in een volle arena? Proximus presenteert de ultieme mix van dit alles in het Sportpaleis op 10 december 2017.

Beleef in december het ultieme festivalgevoel in het Sportpaleis en geniet in alle comfort van live optredens van deze topacts: Laura Tesoro, Gers Pardoel, REGIMANIA en nog een headliner die binnenkort aangekondigd zal worden. Voor het eerst brengen deze artiesten hun festivalset in het Sportpaleis. Niels Destadsbader is gastheer van dienst.

‘Marktrock Indoor’ staat garant voor kwaliteitsvolle live optredens van de beste artiesten van de lage landen in een unieke festivalsetting: tussen de optredens door kom je tot rust in onze chill zones, geniet je van een hapje en een drankje, word je getrakteerd op muzikale verrassingen… Op 10 december schijnt de festivalzon in het Sportpaleis! Mis deze eerste editie dus niet!

Op zondag 10 december 2017 kunnen Proximus-klanten genieten van dit uniek festival aan uiterst voordelige prijzen, want kaarten voor Marktrock Indoor kosten slechts €12,50, €15, €17,50 en €22,50 EUR. De verkoop start morgen zaterdag 12 augustus 2017 om 11u via www.proximus.be/marktrock.

Bestel dus gauw één van de 15.000 tickets en zorg dat je erbij bent!

Praktische info

Wanneer?

Zondag 10 december 2017 vanaf 17u.

Verloop van de avond?

16u: deuren open

17u – 18u: Laura Tesoro

18u30 – 19u30: Gers Pardoel

20u – 21u15 : deze artiest wordt later bekend gemaakt

21u45 – 23u00: REGIMANIA

Waar?

Sportpaleis, Schijnpoortweg 119, 2170 Merksem

Auteur: Persbericht - Foto: logo