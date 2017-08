Vandaag start de tweede editie van Marktrock Aalst. Van vanavond tot en met zondag 13 augustus zijn er optredens van onder meer Christoff, Niels Destadsbader, Stan Van Samang, Gers Pardoel, Soulsister, The Dinky Toys, K3 en vele anderen. Voor wie last-minute nog naar Marktrock Aalst wil afzakken is er goed nieuws, op enkele categorieën na zijn er nog tickets beschikbaar! Tickets kunnen besteld worden via www.marktrock.com en zijn ook beschikbaar aan de kassa ter plaatse.

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement