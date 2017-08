Night Of The Proms 2017 wordt de kers op de taart van het succesjaar van Isabelle A

Gisteren werd bekendgemaakt dat Isabelle A dit jaar haar opwachting maakt op de Night of the Proms 2017. Dit jaar geven dames duidelijk de toon aan want naast onze eigen Isabelle A verwacht men o.a. de Britse soulzangeres Joss Stone, de 16-jarige Amerikaanse pianiste Emily Bear (bekend van o.a. haar TV-optredens in o.a. de Ellen DeGeneres Show) en de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche die voor het derde jaar op rij het orkest dirigeert.

Isabelle A gooide eerder dit jaar hoge ogen in het populaire tv-programma 'Liefde Voor Muziek' waar ze week na week een bekende song van een collega in een verrassend jasje wist te brengen. Haar succesvolle doortocht in 'Liefde Voor Muziek' resulteerde een maand geleden in haar nieuwe album 'Zo Zal Het Zijn' waarvoor Isabelle samenwerkte met de muzikanten uit het programma en Jeroen Swinnen als producer. En aangezien het zo lang geleden was dat ze nog eens een album uitbracht besliste Isabelle om er meteen een dubbelalbum van te maken.

'Zo Zal Het Zijn' staat al sinds de release op 7 juli onafgebroken in de top 3 en top 5 van de Ultratop albumcharts, ook de single 'Glad Ijs' die als mid juni verscheen houdt stevig stand in de Vlaamse Ultratop 50. Dat Isabelle nu mee op de affiche van de Night of the Proms 2017 mag prijken ervaart Isabelle als de kers op de taart van haar harde werk dit jaar, ze is er nu al op gebrand dit najaar iets unieks te brengen met de andere artiesten en muzikanten van Night of the Proms.

Het album 'Zo Zal Het Zijn' is te koop in de betere CD- en boekhandel, grootwarenhuis of markthandel. Uiteraard is het ook digitaal verkrijgbaar via o.a. https://lnk.to/ZoZalHetZijnIsabelleA

