De vijfde editie van Brasschaat Klassiek vindt plaats op vrijdag 13 (jawel) en zaterdag 14 juli 2018 in het Gemeentepark van Brasschaat. Organisator Klassiek in ’t Groen gaat dus opnieuw voor twee muziekavonden en heeft de bedoeling van de lustrumeditie iets speciaals te maken.



Details over de programmatie zullen in latere stadia bekendgemaakt worden. Een zekerheid is evenwel dat de tweede avond naar traditie in het teken zal staan van de mooiste symfonische muziek en van de meest meeslepende opera-aria’s, gebracht door groot orkest en koor en een duo grote Belgische stemmen. De artistieke leiding van Brasschaat Klassiek is, zoals steeds, in handen van artistiek directeur Robert Groslot, tevens dirigent van The Robert Groslot Gala Orchestra, en op het festival ook van het koor Fine Fleur.



De online ticketverkoop voor Brasschaat Klassiek 2018 start morgen, zaterdag 12 augustus 2017 om 09.00u via www.brasschaatklassiek.be. Wellicht een goede cadeausuggestie voor de Antwerpse moederdag van 15 augustus.



Brasschaat Klassiek wordt georganiseerd door Klassiek in ’t Groen vzw, in samenwerking met het Cultuurcentrum Brasschaat.



Brasschaat Klassiek 2018, op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli 2018 in het Gemeentepark van Brasschaat, aan het kasteel. Start concerten telkens om 20.00u, terrein open om 18.00u. Tickets: wandelticket: € 10,00; gereserveerde stoel: € 20,00; Silver VIP: € 40,00. Reservatie vanaf 12 augustus 2017 via www.brasschaatklassiek.be of telefonisch via 070 345 345. Alle info via de website.

Auteur: Persbericht - Foto: logo