Evi Hanssen presenteert dit najaar haar eerste radioprogramma op Joe: Het Heilig Huis van Hanssen. Evi ontvangt vanaf 2 september 2017 elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 een bekend gezicht. Ze doet dat niet vanuit de radiostudio, maar wel van bij haar thuis. Samen met haar gast overloopt Evi elke zaterdagochtend de actualiteit van de afgelopen week en gaat ze 9 weken lang dieper in op onderwerpen zoals werk, privé en gezin.

“What you hear is what you get en dat recht vanuit mijn living”, vertelt Evi. De naam Het Heilig Huis van Hanssen is niet toevallig gekozen: “Ik probeer af en toe een heilig huisje omver te schoppen door ook moeilijke onderwerpen of taboes met mijn gasten niet uit de weg te gaan.” Evi heeft al wat radio-ervaring en presenteerde samen met Wim Oosterlinck de Rock 100 bij Qmusic: “Ik had meteen de radiomicrobe te pakken en het smaakte naar meer.”

SVEN & ANKE AL GESTART, RAF & RANI, TESS GOOSSENS, KRIS WAUTERS EN ANN VAN ELSEN TERUG VANAF 21/08

Het vaste ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx is afgelopen week, op maandag 7 augustus 2017, al van start gegaan. Bij Sven & Anke worden de Joe-luisteraars ook dit najaar wakker met veel muziek en een brede kijk op de actualiteit. Ook het vaste avondspitsduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck is elke weekdag van 16.00 tot 19.00 terug te horen op Joe. Zij nemen de luisteraars weer mee op weg naar huis na een lange werkdag.

Tess Goossens is terug van weggeweest en presenteert vanaf maandag 21 augustus 2017 van 12.00 tot 13.00 ‘De Nummer 1 Show’ op Joe. In haar radioprogramma draait alles rond nummer één hits. “Ik ben blij om terug te zijn, want ik heb het radio maken wel gemist. In De Nummer 1 Show ga ik allemaal nummer één hits draaien, maar het gaat ook breder. Wat zijn de absolute nummer ééns van de luisteraars? Op welk nummer hebben ze hun partner leren kennen? Op welke plaat kunnen ze volledig uit de bol gaan?”

Ook Kris Wauters keert terug en presenteert vanaf 27 augustus 2017 - voortaan op zondag - van 10.00 tot 12.00 een nieuw seizoen van Zot Gedraaid. In zijn radioprogramma praat Kris opnieuw elke week met een bekend gezicht over de muziek die belangrijk was in zijn of haar leven. In het nieuwe seizoen krijgt Kris al zeker VTM NIEUWS-anker Dany Verstraeten en de Vlaamse topentertainer Bart Peeters over de vloer.

Na de ochtendshow in de zomervakantie met Born, is Ann Van Elsen vanaf zaterdag 26 augustus 2017 alleen aan zet en neemt ze van 07.00 tot 10.00 de ochtend in het weekend voor haar rekening.

Na 9 weken Het Heilig Huis van Hanssen is Luk Alloo vanaf 11 november 2017 terug aan zet in het weekend en voelt hij - voortaan elke zaterdag - tussen 10.00 en 12.00 zijn bekende gasten aan de tand. Leen Demaré zet dit najaar op vrijdag van 19.00 tot 22.00 het weekend in met de Joe-luisteraars in ‘Ciao a Tutti’. Op zaterdag en zondag presenteert ze de avondspits van 16.00 tot 19.00.

Ook de andere Joe-dj’s Alexandra Potvin (week: 09.00 - 12.00), Carl Schmitz (week: 13.00 - 16.00), Jan Bosman (week: 19.00 - 21.00), Nathalie Delporte (week: 21.00 - 00.00), Elke Van Mello (weekend: 12.00 - 14.00), Kris Mannaerts (zaterdag: 14.00 - 16.00), Born (zondag: 14.00 - 16.00), Bjorn Verhoeven (weekend: 19.00 - 21.00) en Truus Druyts (weekend: 21.00 - 00.00) zijn klaar voor het najaar van Joe.

