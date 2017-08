Niels & Wiels mogen vanavond naar huis met de Radio 2 Zomerhit 2017, na een zinderende liveshow vanop de zeedijk in Blankenberge. De luisteraars van Radio 2 en kijkers van Eén kozen het nummer ‘Skwon meiske’ uit een selectie van tien favorieten. Niels Destadsbader en Miguel Wiels namen de grote Radio 2 Zomerhit 2017 in ontvangst uit de handen van minister-president Geert Bourgeois. Ze volgen daarmee K3 op, die vorige zomer de Radio 2 Zomerhit wonnen met het nummer ‘Ushuaia’.

De Radio 2 muziektrofee Doorbraak ging dit jaar naar Blanche. Ze haalde het daarbij van Delv!s, Metejoor, Milo Meskens en Van Echelpoel. Natalia kreeg de Radio 2 muziektrofee Solo artiest. Zij won de Radio 2 Zomerhit in 2007 met het nummer ‘Gone to Stay’. In 2013 en 2014 was ze beste vrouwelijke artieste en in 2009 won ze de Radio 2 muziektrofee voor beste performance. De populaire indie-popgroep Bazart werd beloond met de Radio 2 muziektrofee Groep.

Radio 2 Zomerhit 2017 werd op zondag 13 augustus live op Radio 2 en Eén uitgezonden. Bart Peeters presenteerde de show met optredens van Belle Perez, Gers Pardoel, en de tien genomineerden voor de Radio 2 Zomerhit.

Alle winnaars op een rijtje:

* Radio 2 Zomerhit: Niels & Wiels – ‘Skwon meiske’

* Doorbraak: Blanche

* Groep: Bazart

* Solo artiest: Natalia

Auteur: Persbericht - Foto: Hoes single