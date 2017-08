Deze week houdt het mobiele filmfestival Cinema Canvas halt in Gent, meer bepaald in ontmoetingscentrum DOK aan de Schipperskaai.

Presentator Xander De Rycke brengt drie topfilms mee, gekozen door evenveel bekende cinefielen:

Woensdag 16 augustus: The Green Butchers (de keuze van Tom Van Dyck)

Donderdag 17 augustus: Nobody Knows (de keuze van Nathalie Teirlinck)

Vrijdag 18 augustus: Blow Out (de keuze van Patrick Duynslaegher)



De gasten leiden hun keuzefilm telkens in, samen met Xander De Rycke en een andere filmexpert.

Alle tickets zijn helaas uitgedeeld, maar de film en het gesprek vooraf zijn ook te zien op Canvas en www.vrtnu.be.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: logo