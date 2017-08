De eerste Kunst- en Cultuurmarkt KoekelArt van afgelopen zondag 13 augustus, was vooral een catwalk voor artiesten, fanfare en kunstenaars die in Koekelare in elk geval naar meer smaakt. De zon was overvloedig van de partij, de deelnemers (een 20-tal) waren na afloop tevreden en de opkomst ondanks de reuzenstoet in het naburige Zedelgem, Zomerhit in Blankenberge, het Ruitertornooi in Gistel en tal van andere evenementen, was meer dan behoorlijk.

Burgemeester Patrick Lansens (SP.A) en schepen van cultuur Jessy Salenbien (SP.A) alsook Elise De Gend, voorzitter van de Cultuurraad, waren in hun nopjes met deze nieuwe boreling.

Een eerste Kunst- en Cultuurmarkt…… Wat mag je daar van verwachten? Stonden de zenuwen hoog gespannen, de organisatoren mogen terugblikken op een geslaagde eerste editie, die vooral tot catwalk diende voor enkele jonge singer-songwriters en lokale muzikale talenten. Naast het prachtige aperitiefconcert van jeugdensemble Jorko en muziekmaatschappij St. Joris, was er ook nog vrij podium en konden de talrijke aanwezigen genieten van jong en minder jong lokaal talent. Onder ander entertainer Gino Di Lukaz, stelde er zijn nieuwe single: “Vannacht gaan we samen dansen” aan het publiek voor.

20-tal deelnemers

Schepen Jessy Salenbien, bevoegd voor cultuur en toerisme, had het genoegen om alle deelnemers (een 20-tal) op deze eerste editie van de kunst- en cultuurmarkt te verwelkomen. Het waren: Hugette Decaluwe (keramiek en schilderijen), Catherine Haghenbeeck (keramiek), Wijnclub Wijn en smaak, Regina Geldof (schilderijen), Libra Clava (leesclub met tweedehandsboeken), mensen van de workshops van de cultuurraad: nu nog onder leiding van Jan Boussier en in het bijzonder lesgeefsters Vera Makelberge voor aquarel en Rosette Beerten voor keramiek, Fanny Carrein (keramiek, breiwerk en beelden), het Lange Max Museum (met infostand), KVB Koekelare cultuurvereniging vertegenwoordigd door Kristien Plaisier, VZW De Spaenhiers, historisch archeologisch documentatiecentrum met infostand, Natuurwerkgroep De Kerkuil met infostand en activiteit voor de kinderen, Annie Vandooren (schilderijen), Evelien Serpieters (grime, tattoos en ballon plooien en in de namiddag liet ze haar zangtalenten horen), Davidsfonds (infostand), Mieke Backers (keramiek), Myriam Demeulenaere (schilderijen), Gino Di Lukaz (promostand en lokaal artiest hier op de foto). Hij stelde z’n nieuwe single voor. Roger Hindryckx (aardewerk en keramiek), Dennis Ceylan (sculpturen in marmer en keramiek), de kookclub onder leiding van Alex Haerens, samen met onze Koekelaarse JEF; Wim Casier (schilderijen en tekeningen), Roger Rogghe die de aanwezigen leerde hoe we kunst kunnen herkennen, verschil tussen kunst en kitsch; Natuurpunt Koekelare (infostand o.l.v. Georges Pollentier), Veerle Devriese uit Torhout (kunstwerken en juwelen), Ceramico Atelier uit Leke (keramiek), Agnes Cleymans + Terra Mani uit Middelkerke (keramiek), Luc Vanwynsberge uit Eernegem (schilderijen) en Dirk van Audiowork, die de techniek verzorgt. Big Joe en leden van Dans Saloon Old Kentucky, zij gaven in de namiddag een leuke demonstratie en tot slot JORKO en St. Joris, die om 11 uur in de voormiddag spits afbeten met een schitterend zomers concert.

Talenten een platform geven

Schepen Salenbien van cultuur en toerisme was niet alleen samen Elise De Gend, voorzitter van de cultuurraad, superblij. Na afloop waren ze ook terecht trots en fier. “Dankzij enkele mensen uit de cultuurraad hebben we een platform kunnen geven om als kunstenaar, artiest en/of muzikant met je talenten naar buiten te komen. We waren verrast maar tevens verheugd dat we zoveel lokaal talent op de been konden krijgen”, klonk het bij beide dames in koor.

Hierna de links waarop je kan klikken om livebeelden van dit schitterend event kunt bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=9jr6LUX4J3E

https://www.youtube.com/watch?v=fWj7bkP2N3w

https://www.youtube.com/watch?v=hc1ozpMkiGo

https://www.youtube.com/watch?v=8tv2FJ-Hyj8

Het woordje kunst

De Koekelaare schepen sloot haar speech af met een passend gedicht omtrent het woordje Kunst. Een gedicht van de Nederlandse dichter en schrijver Ted van Lieshout uit: Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen.

Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen,

die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand.

Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en,

maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand.

Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken,

die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond.

Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken?

Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond!

Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen,

die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek.

Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen

en vind er soms een streling in als ik een streling zoek.

KoekelArt smaakt naar meer en hopelijk wordt er een vervolg aan gebreid zodat deze nieuwe boreling geen stille dood sterft. Op naar de volgende editie.

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren