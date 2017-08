In de showbizzpers gonst het opnieuw van de geruchten dat Brad Pitt en Angelina Jolie zich zouden verzoenen. Voorlopig wordt het verhaal niet bevestigd noch ontkend. Feit is dat Angelina Jolie, ook zonder Brad Pitt, weinig moet doen om alle aandacht naar zich toe te zuigen. In Telefacts Zomer brengt Julie Colpaert op donderdag 17 augustus een reportage over één van de meest intrigerende Hollywood-actrices, met getuigen die praten over het koppel Brangelina en unieke, privébeelden van de jonge, rebelse Angelina.

In de reportage toont de ex-drugsdealer van Angelina beelden die hij zelf maakte van haar toen ze in haar donkerste periode zat. Zo laat ze zich door hem fotograferen terwijl ze de naam van haar geliefde op haar bekken tatoeëert. “Ik denk dat ze drugs nam om cool te zijn. Ze speelde vaak jonge, rebelse meiden en volgens mij was het deels onderzoek voor haar acteerwerk”.

Wanneer de femme fatale jaren later – en na veel amoureuze, passionele passages – uiteindelijk posterboy Brad Pitt weet af te snoepen van Jennifer Aniston, lijkt ze getemd. Ze wordt zelf moeder en zet zich wereldwijd in voor kinderen en vrouwen. Als ambassadeur voor de Verenigde Naties verricht ze veel humanitair werk en wordt ze voor velen een waar rolmodel. “Die dingen creëren een hechtere band en brengen je samen, het is pakkend. Brad en ik boffen echt enorm met onze kinderen”. En toch ging het koppel vorig jaar uiteen, voorlopig misschien.



Telefacts Zomer, donderdag 17 augustus om 22u10 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm