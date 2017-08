Zowel Club Brugge als AEK Athene werden in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld en krijgen nu een herkansing in de play-offs van de Europa League. Club neemt het in die laatste voorronde van de Europa League op tegen AEK. Blauw-zwart is de enige Belgische club die zich nog kan kwalificeren voor de groepsfase. Zulte Waregem was als bekerwinnaar immers meteen geplaatst. De wedstrijd gaat door in het Jan Breydelstadion en is vanaf 20.15 live te volgen bij Q2, op www.Q2.be en via de Q-app.

In de derde voorronde van de Champions League bleek Istanbul Basaksehir een maatje te groot voor Club Brugge. In de Belgische competitie doet de ploeg van Ivan Leko het dan weer uitstekend met een overtuigende 9 op 9. Kunnen ze die goede vorm ook doortrekken naar de Europa League? Ook voor hun tegenstander AEK Athene bleek het Champions League-verhaal geen succes. De Grieken moesten de duimen leggen tegen CSKA Moskou. Statistisch gezien zijn de Bruggelingen alvast in het voordeel, want Athene kon nog nooit winnen van een Belgische tegenstander. Het is de eerste ontmoeting tussen beide clubs.

Het wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme en Wim de Coninck. Tom Coninx ontvangt Franky Van der Elst en Aad de Mos in de studio voor een uitgebreide analyse van de wedstrijd.

