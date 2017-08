Op zaterdag 16 september steekt Alleen Elvis blijft bestaan de taalgrens over. Of toch niet helemaal. Want Belgischer dan Béatrice Delvaux bestaat niet. Ze is geboren in Wallonië, woont in Vlaanderen en werkt in Brussel. Al meer dan 30 jaar houdt ze met heel haar hart van ‘haar krant’, Le Soir.

Zaterdag 16 september om 22.20 u. op Canvas en www.vrtnu.be.

Alleen Elvis blijft bestaan begint op zaterdag 2 september. Er zijn in totaal acht afleveringen. De line-up tot nu toe:



zaterdag 2 september: de Vlaams-Amerikaanse muzikante Trixie Whitley





zaterdag 9 september: de veelzijdige televisiemaker Bart De Pauw





zaterdag 16 september: journaliste Beatrice Delvaux



