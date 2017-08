Volgt Véronique haar verstand of luistert ze naar haar hart? De Familie-kijkers hebben er 2 maanden lang over kunnen speculeren. Met 830.000 stemden ze af op de seizoensfinale, goed voor 40,4% marktaandeel (VVA 18-54, live +7). Ook de online zomerreeks Jacht op Guido & Emma was een schot in de roos. Zo’n 165.000 gebruikers volgden de spannende thriller, wat 4,6 miljoen video views opleverde. Op maandag 28 augustus zetten de fans zich maar beter schrap voor een erg meeslepende start van het nieuwe seizoen. En dat in een extra lange dubbelaflevering.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen start waar de seizoensfinale is geëindigd. “En die aflevering is naar mijn mening zelfs nóg sterker dan de seizoensfinale”, kondigde Kürt Rogiers al aan. De fans krijgen meteen antwoorden op de 5 voornaamste ‘cliffhangers’ waarmee ze de zomer in gingen.



Hoe reageert Jan (Jef De Smedt) op de ongeneselijke hersentumor van zijn (bijna ex-)vrouw Linda (Hilde Van Wesepoel)? En wat betekent dit voor zijn romance met Viv (Ini Massez)?



Komt Stefanie (Jasmijn Van Hoof) haar ontvoering te boven en wordt dader Simon (Braam Verreth) alsnog ontmaskerd?



Wat is de wraakzuchtige Ronald (Dimitri Duquennoy) van plan met Guido (Vincent Banic), nadat hij door zijn toedoen in de gevangenis belandde?



Krijgen Zjef (Jan Van den Bosch) en Rudi (Werner De Smedt) het huwelijksfeest van hun dromen of wordt hun geluk verstoord? En heeft Mieke (Caroline Maes) haar geheugen definitief terug?



Komt het overspel van Véronique (Sandrine André) aan het licht? En vooral: geeft ze haar jawoord aan verloofde Mathias (Peter Bulckaen) of vlucht ze weg met haar geheime liefde Lars (Kürt Rogiers)? Wie wint: #teammathique of #teamlarsique?



Eén dag na de start – op dinsdag 29 augustus – duikt Familie 2 maanden verder in de tijd en gaat het verhaal verder in ‘real time’. Guido (Vincent Banic) en Emma (Bab Buelens) keren in paniek terug van hun kampeertrip. Wat heeft er zich afgespeeld in de Ardennen? Wie de webafleveringen Jacht op Guido & Emma in de VTM-app heeft gemist, ontdekt het in Familie. Ook de gebeurtenissen op de huwelijksdag van Véronique nemen meteen een onverwachte wending. Ten huize Benny Coppens (Roel Vanderstukken) is de spanning eveneens voelbaar. Terwijl de zoektocht naar haar ontvoerder verdergaat, wordt Stefanie steeds meer geplaagd door flashbacks…

In afwachting van de spannende nieuwe afleveringen, wordt het geheugen van de kijker nog eens opgefrist met een heruitzending van de seizoensfinale. Die is te zien op zondag 27 augustus 2017 om 13.45 uur. Het nieuwe seizoen volgt op maandag 28 augustus, met elke weekdag om 20.00 uur een nieuwe aflevering.



Familie, maandag 28 augustus om 20u00 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm