Alicja Gescinska ontmoet Youssou N’Dour in Wanderlust

Wanderlust is de onweerstaanbare drang om erop uit te trekken. Reizen om de wereld te verkennen, andere mensen te ontmoeten en op die manier jezelf en het leven beter te begrijpen.

Ook in het tweede seizoen van Wanderlust bekruipt de Vlaams-Poolse filosofe Alicja Gescinska die drang. Alicja neemt de tijd voor lange, diepgaande gesprekken met tien mensen die ze ontmoet in hun eigen, persoonlijke omgeving. Ze trekt deze keer onder meer naar Beiroet, Dakar, Ljubljana, Seattle en Tokio. Maar ze zoekt het ook dichter bij huis, in de Ardèche, Rotterdam, Schotland, Oostende en Orval.

Ze ontmoet er tien totaal verschillende persoonlijkheden die elk op hun manier nadenken over thema's waarrond alle grote religieuze en filosofische tradities cirkelen: liefde, schoonheid, angst, geloof, enz. Dat levert tien heel gevarieerde afleveringen op die niet in een format te vatten zijn en die vooral de persoonlijkheid van de gast weerspiegelen.

In de eerste aflevering, op zondag 3 september, ontmoet Alicja de Senegalese wereldster Youssou N’Dour, wellicht de meest bekende Afrikaanse muzikant, maar ook een man die inspiratie en engagement haalt uit zijn geloof.

Daarna volgen:



De Nederlandse schrijver Marcel Möring – 10.9

De Britse psychiater en schrijver Theodore Dalrymple – 17.9

De Afghaanse journaliste en filmmaakster Nelofer Pazira – 24.9

De cisterciënzer-abt van Orval Lode Van Hecke – 1.10

De Sloveense filosofe en sociologe Renata Salecl – 8.10

De Vlaamse filmmaker Raoul Servais – 15.10

De Britse schrijfster Sara Maitland – 22.10

De Japanse muzikant en Bach-kenner Masaaki Suzuki – 29.10

De Brits-Amerikaanse auteur Lesley Hazleton



Ondertussen blijft het online-platform Wereldbeeld in kleine portretjes, filmpjes en interviews tonen hoe bekende en minder bekende mensen, maar ook religies, filosofie en levensbeschouwingen op zoek gaan naar zingeving in het leven.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: vrt