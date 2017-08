De Eén-reeks Zie mij graag was in Vlaanderen al een groot succes, en heeft nu eveneens twee nominaties in de wacht gesleept voor de prestigieuze Seoul International Drama Awards (SDA). Het filmfestival staat bekend als een gerenommeerde prijsuitreiking voor internationale televisiedrama's en wordt jaarlijks gehouden in Seoul, Zuid-Korea. De serie is genomineerd in de categorie Beste mini serie. Regisseurs Cecilia Verheyden en Toon Slembrouck maken bovendien kans op de award voor Beste regie.

De dertiendelige fictiereeks Zie mij graag vertelt het verhaal van Anna (Alejandra Theus), die na het bedrog van haar man Ben (Stan Van Samang) een punt zet achter hun huwelijk en met goede moed probeert om haar leven terug op de rails te zetten. Maar hoe moet ze nu verder met haar leven en haar kinderen Lou en Vic, waardoor ze voor eeuwig verbonden zal blijven met haar ex?

Zie mij graag is een productie van VRT en Eyeworks Film & TV drama. De reeks werd bedacht en geschreven door Siska Leemans (Kinderen van Dewindt, Emma) en Hilde Pallen (Tom & Harry, Dubbelleven), die voor de reeks uit hun eigen levenservaring hebben geput. Cecilia Verheyden (Achter de wolken, Vermist) en Toon Slembrouck (Tom & Harry, Rang 1) namen samen de regie voor hun rekening.

De prijzen van de Seoul International Drama Awards (SDA) worden op 7 september uitgereikt tijdens een grote awardceremonie. Dan weten we of Zie mij graag haar twee nominaties kan verzilveren.

