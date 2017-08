Koen Wauters is een zondagskind. Een succesvolle carrière, een gelukkig gezinsleven, een goede gezondheid: hij heeft het allemaal. Dat velen het minder goed hebben, beseft Koen maar al te goed. In Over Winnaars draagt hij vanaf maandag 4 september 2017 op zijn manier bij aan het kleine geluk van anderen. Hij verrast mensen die door een ziekte of ongeval een fysieke beperking opliepen met een uniek voorstel: het onmogelijke mogelijk maken.

Samen met Koen gaan de deelnemers de uitdaging aan om plannen, passies of ambities die ze door hun beperking hebben opgeborgen, tóch waar te maken. Als buddy en coach helpt Koen hen om boven zichzelf uit te stijgen. Want iemand zonder benen kán die berg op. Een mucoviscidosepatiënt kán de moeilijkste col ter wereld op fietsen. En een slechtziende kán autorijden.

“In september word ik 50”, aldus Koen. “Dat is een moment waarop je eens nadenkt over het leven. Ik besef dat ik al veel geluk heb gehad en dat er anderen minder geluk hebben. Zoals mensen die ziek geworden zijn of een fysieke beperking hebben. Een paar van die mensen heb ik ontmoet. Samen hebben we geprobeerd om plannen die ze door hun beperking hadden opgeborgen, tóch waar te maken. Daar zijn ze soms heel diep voor moeten gaan. Ik dacht: ik ga hun buddy zijn, misschien kan ik hen zelfs inspireren. Het is helemaal anders uitgedraaid. Zíj hebben míj geïnspireerd. In Over Winnaars zit meer van mezelf dan ooit tevoren. Ik draag al mijn gasten een warm hart toe. Zij zijn mijn helden!”

AFLEVERING 1: HANNELORE WIL DE MACHU PICCHU-RUÏNES BEREIKEN MET BEENPROTHESES

Hannelore is 27 jaar oud en komt uit Brugge. Drie jaar geleden werd haar leven volledig overhoop gegooid. Ze kreeg een appelflauwte in het station van Brugge en viel op de sporen. Hannelore werd gegrepen door een binnenrijdende trein en verloor beide benen. Sinds die dag staat haar leven volledig in het teken van revalideren. Met de hulp van een legertje artsen, verplegers, kinesisten en prothesebouwers doet ze er elke dag alles aan om ooit opnieuw zelfstandig te leren lopen.

Vóór haar ongeval had Hannelore een ander doel. Ze wilde de ruïnes van de oude Inca-stad Machu Picchu zien. Ze had voor de verre reis gespaard en zocht enkel nog naar het geschikte moment om haar vliegtuigtickets te boeken. Maar door het ongeval werd een bezoek aan de mythische plek onmogelijk. Wie de Machu Picchu-ruïnes wil bereiken moet immers eerst een paar dagen een bergpad met honderden trappen beklimmen. Samen met Koen gaat Hannelore de uitdaging aan. En heel soms wordt het onmogelijke tóch mogelijk…

OOK ZIJ GAAN SAMEN MET KOEN WAUTERS DE UITDAGING AAN

De 29-jarige Inge zit in een rolstoel nadat ze haar rug brak tijdens een auto-ongeluk.

Haar doel: deelnemen aan een internationale danswedstrijd voor rolstoelgebruikers.

Peter is 28 en heeft mucoviscidose, waardoor zijn longcapaciteit amper 60% bedraagt.

Zijn doel: op het eiland Hawaii de moeilijkste col ter wereld op fietsen.



Het zicht van de 20-jarige Kiara bedraagt slechts 1/10. Al haar vrienden hebben een rijbewijs, zij niet.

Haar doel: autorijden in Zolder.



De 46-jarige Sven heeft Multiple Sclerose, waardoor zijn spieren en zenuwen langzaam aftakelen.

Zijn doel: een tocht maken door de woestijn in Jordanië.



Over Winnaars vanaf maandag 04 september om 20u35 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm