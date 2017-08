Vlaanderen kent haar momenteel vooral als auteur van de succesvolle boekenreeks Nooit meer diëten, maar vanaf maandag 28 augustus start voedingsdeskundige Sandra Bekkari ook met haar eerste dagelijkse kookprogramma op tv. Elke weekdag, van maandag tot vrijdag om 18.00 bij VTM, zal ze in Open Keuken met Sandra Bekkari haar gezonde leefwijze en gemakkelijke gerechten delen met kijkend Vlaanderen. Hoewel Sandra geen geschoolde chef is, heeft ze enorm veel passie voor koken én meer dan 20 jaar ervaring als gezondheidscoach. In haar Open Keuken zal ze vooral gerechten klaarmaken waarvoor je niet veel tijd nodig hebt, die gemakkelijk te bereiden zijn en vooral ook lekker en gezond zijn.

Sandra kijkt met erg veel zin – en een goede dosis spanning – uit naar deze nieuwe stap in haar carrière. “Ik kijk hier echt enorm naar uit! Er komen veel nieuwe dingen op me af. Ondertussen ben ik thuis en tijdens workshops wel al gewoon dat mensen me tijdens het koken op de vingers kijken, maar nu – met die camera’s erop – is dat toch nog helemaal anders”.

Naast voedingcoach en liefhebber van gezond eten is Sandra bovenal mama. Het is ook vanuit dat opzicht dat ze haar gerechten maakt: “Ik sta heel graag in de keuken, maar ik besteed nog liever tijd aan mijn gezin. Dus het mag en moet écht wel vooruit gaan in de keuken. Alle tips om tijd te besparen die ik doorheen de jaren verzameld heb, wil ik nu dus ook met de kijker delen.”

DE EERSTE WEEK VAN ‘OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI’

De klassieke keuken met een twist, een zalig dessertje of een gemakkelijk ontbijtrecept: Sandra zorgt iedere dag voor een een ander, verrassend gerecht.

Op het menu tijdens de eerste week:

Maandag 28/08: Spaghetti courgetti à la bolognaise & citruslimonade

Dinsdag 29/08: Granola met chocolade & wraps met wokgroenten en kalkoenblokjes

Woensdag 30/08: Provençaalse mosselen met ovenfrietjes en mayonaise

Donderdag 31/08: Kip met gepofte prei, prinsessenbonen en appel-mosterddressing

Vrijdag 01/09: Pizzeta's & blauwe bessen ijslolly's

SANDRA BEKKARI HEEFT WEKELIJKSE RUBRIEK BIJ JOE

Vanaf maandag 28 augustus 2017 start Sandra Bekkari ook met een wekelijkse rubriek bij Joe. Sandra komt elke maandag langs in de Joe-studio bij het avondspitsduo Raf & Rani. Daar geeft ze de luisteraars heel wat culinaire tips & tricks om de week goed te starten. Daarnaast doen ook de andere Joe-dj’s voortaan een beroep op Sandra voor alle mogelijke culinaire vragen.

Open Keuken, vanaf maandag 28 augustus elke weekdag bij VTM

