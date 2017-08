Vlamingen houden van wielrennen en dat vertaalt zich ook in de mooie cijfers voor de Napoleon Games Cup. Met gemiddeld 211.000 kijkers en 34,1% marktaandeel (Mannen 15+; Live+7) doet het regelmatigheidscriterium het uitstekend op tv. Zondag 20 augustus koersen de renners 13 lokale rondes in en rond de Leuvense binnenstad in de zevende wedstrijd van de Napoleon Games Cup: GP Jef Scherens. Met hellingen zoals de Keizerberg, de Wijnpersstraat en de Lüdenscheidsingel is het een uitdagend parcours van ongeveer 186 km lang. Het startschot van de eendagskoers wordt gegeven op de Grote Markt. Alles is live te volgen bij VTM vanaf 15.25.

De GP Jef Scherens, genoemd naar de succesvolle Belgische baanwielrenner ‘Poeske Scherens’, is een bekende Leuvense wielertraditie. Vorig jaar vierde de koers al zijn 50ste verjaardag. Erik Dekker, Jo Planckaert, Thor Hushovd, Sebastian Langeveld, Lars Boom en André Greipel zijn maar enkele van de vele grote namen op de erelijst. Dimitri Claeys reed vorig jaar als eerste over de streep in Leuven. Tijdens deze 51ste editie verschijnen er onder andere drie WoldTour-ploegen aan de start: Lotto-Soudal, Quick Step Floors en Team LottoNL-Jumbo.

Merijn Casteleyn en Kevin De Weert volgen de wedstrijd op de voet en zorgen voor het wedstrijdcommentaar. Tom Coninx en Johan Museeuw nemen de voor- en nabeschouwing voor hun rekening. Jan Suykens schuimt het parcours af voor interviews.

NAPOLEON GAMES CUP: GP JEF SCHERENS

ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017

LIVE BIJ VTM, WWW.VTMNIEUWS.be EN VIA DE VTM NIEUWS-APP OM 15.25

