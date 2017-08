De grote vakantie gaat haar laatste weken in, maar bij VTM is het zomergevoel nog lang niet uitgedoofd. De temperatuur wordt de komende 3 weken opnieuw de hoogte ingejaagd met de uitzendingen van 2 Meisjes op het Strand. Op vrijdag 18 augustus 2017 geven Laura Tesoro en Olga Leyers de aftrap. Zij kondigen samen de beste zomernummers en enkele verrassende duetten aan. Zoals dat van Isabelle A en Els Pynoo, die samen een eigen Franse mash-up brengen van Pour Un Flirt en Christine. Of Stijn Meuris die samen met Belle Perez een Spaanse touch geeft aan zijn klassieker Ik Hou Van U.

Solo, als duo of in groep halen de artiesten de grootste hits uit de kast. Het muzikaal feest wordt in de eerste aflevering op gang getrokken door Milow. Verder staan ook deze toppers op de muzikale affiche:

Milow – Summer Days

Isabelle A & Els Pynoo – mash-up van Pour Un Flirt en Christine

Buurland – Skin (Nederlandstalige versie)

Viva la Fête – Porque Te Vas

Milo Meskens – New Beginning

Ozark Henry & Sarah Bettens – I’m Your Sacrifice

Sylver – Turn The Tide

Udo & Lisa (uit The Voice) – When The Rain Begins To Fall

Natalia – How I Danced

Stijn Meuris & Belle Perez – Ik Hou Van U

Tussen de optredens door laten de artiesten zich van een andere kant zien in verrassende muzikale filmpjes en backstagebeelden. Koen Wauters, Buurland en Sylver brengen live muziek vanuit een strandcabine, terwijl Els Pynoo en Stijn Meuris hun rit naar de kust opleuken met een muziekquiz. Ook de ‘2 meisjes’ Laura en Olga zorgen voor sfeer in de auto. Op de track list: Goud van Bazart, en een bijhorende imitatie van zanger Mathieu door Olga. Verder zien we hoe Natalia Olga de kneepjes van het surfen bijbrengt en helpt Milo Meskens de verwarring met Milow de wereld uit. En wat dacht je van Helmut Lotti die de Macarena van Los Del Rio danst?



2 Meisjes op het Strand, vrijdag 18 augustus om 20u30 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm