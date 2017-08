Vanaf maandag 21 augustus openen gepassioneerde makelaars in Huizenjagers de jacht op Vlaanderens verleidelijkste vastgoed én op de titel van beste makelaar. Iedere week laten drie huizenjagers zien wat ze in hun mars hebben en gaan ze in dezelfde regio op zoek naar het droomhuis voor hun klanten. Van gezellige bungalows over architecturale herenhuizen tot creatieve woonboten - voor elk wat wils. De makelaars kunnen elkaars huisbezoeken live volgen en uiteraard ook voorzien van de nodige commentaar. Aan het eind van de dag zijn het echter de kopers die beslissen welke verkoper als beste uit de bus komt.

Vastgoedspecialisten Barbara, Philippe en Francis "Cisse" Severeyns (ex-topvoetballer) vallen als eersten met de deur in huis en gaan op zoek naar een droomwoonst voor vier potentiële kopers in de buurt van Antwerpen.

Huizenjagers - vanaf maandag 21 augustus om 19u45 op VIER.

​Telkens van maandag t.e.m. donderdag.

